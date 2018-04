Agustí (PDECat) reclama a Bosch formar una llista conjunta si Valls és candidat de Cs

El candidat a les primàries del PDECat a Barcelona, Carles Agustí, es fotografia amb militants i simpatitzants a la plaça Molina Foto: ACN

El candidat a les primàries del PDECat, Carles Agustí, ha emplaçat el candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Alfred Bosch, a formar una llista sobiranista conjunta si Manuel Valls finalment és el cap de llista de Cs. "Ja no hi haurà cap excusa per no fer-ho, ha assegurat Agustí i ha apel·lat a Bosch a qui li ha dit "que no pensi tant en el partit ja que aquí ens hi juguem el país i la ciutat". Ho ha afirmat aquest dissabte Agustí des de la carpa del PDeCAT situada a la plaça Molina de Barcelona.El candidat a les primàries, i rival de Neus Munté, també s'ha dirigit a l'exprimer ministre francès i li ha demanat que "reflexioni" abans d'escollir Cs: "Ha de veure realment on es fica i amb qui es presenta", ha comentat Agustí. "Jo crec que l'estan portant per un camí que no acaba de conèixer gaire, i això ja ho vam veure quan el van convèncer de participar a manifestacions de mà de l'extrema dreta catalanòfoba", ha etzibat el candidat a les primàries del PDeCAT.

