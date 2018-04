Rajoy diu que fa «tot el possible» per recuperar la «sensatesa» a Catalunya

Mariano Rajoy aquest dissabte a Palma. Foto: PP

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat que està fent "tot el possible" per a que Catalunya "recuperi la normalitat i la sensatesa" i torni a ser "puixant, oberta i plena d'oportunitats". Així ho ha dit des de Palma de Mallorca (Illes Balears), on ha clausurat una convenció del PP sobre turisme. El cap de l'executiu ha assegurat que davant de la "divisió i l'enfrontament" ell sempre ha ofert "solucions i diàleg" però ha puntualitzat que això "no vol dir fer el que la resta vol". "Parlant es pot entendre la gent i solucionar molts problemes, però tot dins de la llei que això és la democràcia, l'estat de dret i els valors en els que es funda Europa i Espanya", ha declarat.Rajoy ha fet aquesta al·lusió a Catalunya en una intervenció centrada en l'àmbit del turisme i ho ha fet per dir que l'últim que necessita Balears és "continuar l'exemple de la divisió, l'enfrontament i la invenció de problemes que està causant tantes dificultats a tots els catalans".Pel que fa al turisme, no ha concretat si el govern espanyol donarà el vistiplau a les demandes sobre l'aprovació del 75% de descompte per a residents en vols entre Balears i la Península Ibèrica i s'ha limitat a dir al líder del PP balear que pot "dormir tranquil" però "vigilant", després que aquest li hagués preguntat si podia dormir tranquil sobre aquest assumpte. El president del govern espanyol ha afirmat que el seu executiu treballa per reduir temps de distància i costos i fa "tot el possible per a que el preu dels bitllets no sigui una causa d'aïllament per a Canàries i Balears". Actualment, els bitllets per a residents estan bonificats en un 50% per anar a la península i en un 75% per viatjar entre illes.Rajoy ha defensat que l'Estat espanyol és una "inqüestionable potència turística mundial" on els turistes "no venen obligats". Per això, ha criticat aquells que fan "turismofobia" i critiquen el model turístic espanyol, posant com a exemple Balears: "té la mala fortuna de patir un govern d'aquests que es dediquen a inventar problemes i promoure l'agenda de la divisió i els enfrontaments".Entre d'altres, ha criticat que es posi el català com a condició per a exercir de metge a les Balears i ha acusat el govern socialista de Francina Armengol de voler "expulsar el sentit comú de la vida política important-li més que un metge sàpiga català que medicina". Rajoy ha reivindicat que al llengua és un instrument de comunicació i ha assegurat que la varietat "fa més rica la societat".Per últim, ha dit que treballa per abordar l'augment "desordenat" de les plataformes d'allotjaments turístics i ho fa en tres àmbits: en primer lloc evitar que aquestes plataformes siguin un "subterfugi" per no pagar impostos, en segon que sigui obligatori que els propietaris del pisos informin sobre els arrendataris igual que ho fan els hotels i en tercer que es garanteixen les lleis de protecció als consumidors. "Volem un turisme sostenible i diversificat, amb una oferta de qualitat, rentable i que reuneixi garanties jurídiques i de seguretat", ha declarat.

