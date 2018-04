Pablo Llarena, un jutge perdut a Sant Esteve de les Roures

Montoro acompanyat dels també ministres Méndez de Vigo, Sáenz de Santamaría i De Guindos

La coincidència entre Montoro i les defenses de que l'1-O no va costar diner públic inquieta a Génova, que tem un revés que engreixi encara més a Ciutadans

Pablo Llarena, en una imatge d'arxiu, saluda el president del Suprem i el CGPJ Carlos Lesmes Foto: CGPJ

Els racons del seu poble –on es van produir alguns dels episodis més violents de l’1-O, segons un informe de la Guàrdia Civil - amaguen les claus que expliquen els accidents en la instrucció del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena . Un jutge impassible i meticulós, diuen les defenses, que en els cinc mesos que porta al capdavant de la causa ha topat amb la justícia belga, suïssa, britànica i alemanya; ha emès i retirat euroordres a conveniència; ha impedit investidures; ha fet sortir i entrar dirigents independentistes de la presó, i s’ha enfrontat al ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, obligat ara a certificar –per disgust del seu propi executiu i alegria de Ciutadans- que la Generalitat no li ha colat cap gol comptable per pagar el referèndum.que –en absència de la política- depèn exclusivament del resultat de la seva instrucció. Només ha de culminar una jugada d’escac i mat... que se li complica.El primer és la construcció d’un relat que es nodreix principalment dels informes de la Guàrdia Civil, un cos que -més enllà de certificar una violència invisible per justificar el delicte de rebel·lió- ha atribuït malversació basant-se en correus electrònics i factures, però no en comptes bancaris. Ho explicava aquest dijous a La Vanguardia Manel Pérez: la Guàrdia Civil denuncia malversació amb “vaguetat, que rima amb debilitat”, un fet que ja va portar el jutge d’Schleswig-Holstein a arrufar el nas i desconfiar de l’euroordre.que relata que el tinent coronel que signa els informes de la Guàrdia Civil, Daniel Baena – ‘Tácito’ el politòleg, a Twitter - hauria omès els certificats d’Hisenda que demostren que no es va gastar diner públic. La Guàrdia Civil, un cos que es va sentir agreujat l’1-O, basteix el relat per empresonar els líders del procés sense tenir prou en compte que les inexactituds i exageracions poden malmetre tota la causa., quan va apostar per un delicte de rebel·lió no només per la seva tipificació penal, sinó també perquè li permetia suspendre els drets polítics dels presos un cop tancada la instrucció (i abans del judici), de manera que no podrien ser investits al Parlament. Ara l'acusació pesa -per desorbitada- a la seva contra. Les deficiències en el relat i en els informes de la Guàrdia Civil (incloses les localitats inexistents i les sumes errònies) expliquen el gir argumental de l’última interlocutòria de la Sala Penal del Suprem, que després del nein d’Alemanya a extradir Puigdemont ha passat d’avalar l’existència d’una violència física –com la de Sant Esteve- a parlar de “rebel·lió jurídica”. Un terme li pot servir de trampolí per canviar “rebel·lió” per “sedició”, i provar sort de nou davant el jutge alemany encara que sigui amb un delicte que –com diu l’advocat Gonzalo Boye- no forma part del codi penal d’aquell país des de 1970.on després que Montoro s’hagi convertit en testimoni de la defensa el magistrat es pot veure forçat en breu a quantificar la despesa de la llum i l’aigua dels col·legis electorals per sostenir l’acusació. Mentre el jutge acaricia la possibilitat d’encarar el ministre amb la Guàrdia Civil, la Moncloa creua els dits perquè acabi trobant la formula per quadrar el cercle i salvar alhora la causa i el prestigi del govern de Rajoy, que tenia les finances de la Generalitat intervingudes des del 2015. La contundència verbal del ministre d’Hisenda, que insisteix que no hi va haver "ni un euro" públic pel referèndum , inquieta a Génova, que tem un revés que doni encara més munició a Ciutadans.i que malgrat el suport de la Sala del Penal del Tribunal Suprem no han superat fins ara els filtres de cap altra justícia que no sigui l’espanyola. El contraatac dels presos, que aquesta setmana han denunciat davant el magistrat la vulneració dels seus drets, anticipa la batalla final d’aquesta instrucció.i menys jurídics, i on es pot acabar impartint ‘justícia’ a dues velocitats: una per als exiliats i una altra per als presos. Mentrestant, Llarena, la Moncloa i bona part de la política espanyola esperen un gir de guió que desencalli l’extradició de Puigdemont i allunyi els dubtes sobre la instrucció, encara que això passi per mantenir vives algunes ficcions, ja siguin pagaments indetectables o brots de violència com el de Sant Esteve de les Roures.

