VÍDEO Un estudi revela que els gols de Messi provoquen terratrèmols

Messi celebrant el primer gol del Barça Foto: FCBarcelona

Un estudi recent ha certificat que Barcelona tremola quan Messi fa un gol al Camp Nou. Un grup d'investigadors durant la conferència de geociències a Viena van assenyalar que el futbolista blaugrana fa tremolar la terra quan fa un gol. Cada vegada que els culés celebren un gol del millor jugador del món al Camp Nou i salten, provoquen petits sismes. "Vam col·locar un sismògraf dins d'un edifici de Barcelona", explica el científic de l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, Jordi Díaz, al diari anglès Mirror.L'objectiu de la prova era identificar les vibracions produïdes per diferents activitats, inclosos el tràfic o els trens del metro però els científics es van emportar una bona sorpresa quan van descobrir que un dels motius que generaven majors alteracions de freqüència en l'aparell, eren els gols de Messi.Per exemple durant el partit contra Chelsea el mes passat on Messi va fer dos gols dels tres que van donar la victòria al Barça, el sismòmetre va registrar una punta just després del primer gol i una altra, lleugerament més petita després del segon.Els científics asseguren que aquestes situacions també es poden donar amb concerts de rock. De fet, hi ha enregistraments de moviments pels balls durant concerts de Bruce Springsteen o U2.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)