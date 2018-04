Les cinc grans absències polítiques a la final de Copa

La llotja del Wanda Metropolitano acollirà aquesta nit bona part de la plana major de l'estat espanyol per assistir a la final de Copa del Rei entre el Barça i el Sevilla. Presidit com cada any pel rei, enguany també es preveu un partit d'alt voltatge polític, amb la mirada posada a la graderia per la més que probable xiulada massiva contra Felip VI i l'himne espanyol. A la zona vip de l'estadi madrileny, però, hi haurà algunes absències destacades (algunes d'elles lògiques, tenint en compte la situació actual).Ni Carles Puigdemont ni Mariano Rajoy seran aquest vespre a la final de Copa. Per raons òbvies, el president Puigdemont no assistirà al partit. És a Alemanya, d'on no pot sortir fins que el jutge resolgui l'euroordre d'extradició a Espanya. L'any passat, Puigdemont sí que va ser al partit que el Barça va disputar contra l'Alavès. D'altra banda, el president del govern espanyol tampoc no té previst d'assistir al partit, segons la seva agenda oficial. En el seu lloc hi anirà, com l'any passat, el ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo.Tampoc hi seran la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ni les alcaldesses de Barcelona i Madrid, Ada Colau i Manuela Carmena. Cifuentes, en plena polèmica pel seu màster fantasma, no serà al camp malgrat que la final es jugui a Madrid. Al seu torn, l'alcaldessa Colau tampoc hi serà i en el seu lloc hi aniran, tal com s'indica a l'agenda del govern municipal. Al seu lloc hi seran la quarta tinenta d'alcalde, Janet Sanz, i la comissionada d'Esports, Marta Carranza. Per últim, l'alcaldessa de Madrid tampoc no serà a la llotja: Manuela Carmena és de viatge i al seu lloc hi serà l'alcaldessa en funcions, Marta Higueras.

