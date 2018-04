La policia espanyola intervé vuit tones de llet falsa per a bebès a Girona

Imatge dels palets intervinguts per la Policia Nacional Foto: Policia Nacional

En una operació de la Policia Naional i l'Europol, s'ha desmantellat una fàbrica d'envasament de llet falsa per a bebès a Girona. Els agents han intervingut vuit tones de llet en pols que tot i que li faltaven alguns nutrients necessaris per a l'alimentació dels lactants, no era nociva per a la salut. El producte, que era enviat principalment a Xina, havia estat comprat a l'engròs, a un euro el quilo, en una pàgina web polonesa que va establir el punt de lliurament a la ciutat de Barcelona.Els agents van registrar un habitatge a Lloret de Mar on va localitzar nombrosa documentació relacionada amb l'activitat il·lícita. Els agents van procedir a l'arrest de quatre individus, tots ells de nacionalitat polonesa i amb antecedents a Alemanya i Polònia, sent un d'ells catalogat com extremadament perillós per la seva vinculació amb delictes contra les persones al seu país d'origen. Tres dels detinguts han ingressat a la presó, segons ha informat el Ministeri d'Interior.La recerca va començar quan les autoritats poloneses van desmantellar una planta similar a Polònia sense detenir cap persona. Va ser aleshores quan es va aixecar la sospita que l'organització podria canviar la seva seu de producció a Espanya. En total, els agents van trobar 30 palets amb 13.320 caixes de llet en pols de diferents marques falses preparades per a la seva distribució i venda; 12.090 caixes de cartró contenidores de packs de llet; 15.000 caràtules de cartró; 24 caixes de cartró, que contenien 2.000 culleretes dosificadores de plàstic; 2.000 barres de cola tèrmica; i dues decapadores tèrmiques per fondre les barres de cola.

