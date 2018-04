Manifestació a Perpinyà per la llibertat dels presos polítics

Desenes de persones han sortit al carrer aquest matí a Perpinyà per exigir la llibertat dels presos polítics i el retorn a casa dels dirigents independentistes a l'exili. Se n'ha fet ressò Brice Lafontaine, membre del Consell Editorial deen una piulada a Twitter.Ahir mateix, la presidenta de la macrorregió d'Occitània -que inclou les comarques de la Catalunya Nord-, la socialista Carole Delga, denunciava que la situació dels presos polítics catalans no és tolerable. Ho va dir en una entrevista a la ràdio France Bleu, preguntada específicament per aquesta qüestió.De fet, Delga coneix personalment Carles Puigdemont, amb qui va firmar el febrer de 2017 les bases d'un acord per defensar conjuntament a nivell europeu qüestions de caràcter cultural i econòmic. Així mateix, el teixit associatiu d'aquesta regió s'ha mobilitzat darrerament contra la repressió de l'Estat vers l'independentisme. A més, el Sindicat intercomunal per a la promoció de les llengües occitana i catalana (SIOCCAT), que reuneix 129 ajuntaments de la Catalunya Nord, va aprovar per unanimitat a principis d'abril una moció a favor dels drets dels presos polítics.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)