Els comuns plantegen prohibir les càpsules de cafè no reciclables i els plats i gots d'un sol ús

La portaveu dels comuns, Elisenda Alamany, en roda de premsa al Parlament Foto: ACN

Catalunya en Comú-Podem ha registrat una proposta de resolució al Parlament per instar el Govern a prohibir la venda i la distribució de material de plàstic d'un sol ús. El document demana que es vetin a partir de l'1 de gener de 2020 plats, coberts, gots, tasses i safates d'aquest estil; els productes que continguin o produeixin microplàstics i nanoplàstics; i les versions no recarregables d'encenedors, màquines d'afaitar i cartutxos i tòners no reciclables.A parer dels comuns, el Parlament hauria d'instar el Govern a prohibir també la venda de càpsules de cafè d'un sol ús fabricades amb materials no reciclables orgànicament o mecànicament, i a permetre que es comercialitzin només les palletes per a begudes, els bastonets per a les orelles i els bastonets dels caramels que siguin fabricats amb materials compostables.De fet, en un marc general, el text dels comuns, al qual ha tingut accés l'ACN, busca "afavorir el reciclatge i l'ús de material compostable en la producció d'envasos i utensilis d'un sol ús". I el darrer dels punts de la proposta de resolució insta a impulsar les mesures necessàries per reduir "de manera substancial" la comercialització d'aliments envasats en safates de poliestirè i en embalatges de plàstic.La proposta de resolució que han registrat els comuns al Parlament s'inspira en una proposició no de llei al Congrés dels Diputats que va promoure Units Podem i que, consensuat amb PSOE i Cs, es va aprovar a la comissió de Medi Ambient del Congrés amb els vots de tots els grups menys el PP.Entre d'altres punts, al text estatal, que es va validar fa pocs dies, s'instava el govern espanyol a impulsar modificacions legislatives per prohibir l'ús, la comercialització, la importació i l'exportació d'utensilis com plats, vasos, copes, tasses, coberts i palletes d'un sol ús, íntegrament fabricats en qualsevol varietat de plàstic". El text aprovat en comissió al Congrés també instava a establir que aquests productes haurien de ser fabricats almenys en un 50% amb substàncies biodegradables de matèries orgànics el 2020, i a partir del 2025, en un 60%.La proposta dels comuns a Catalunya segueix les iniciatives ja impulsades a les Balears o al País Valencià, on els seus governs han impulsat legislacions per tal de prohibir aquests materials no reciclables a partir del 2020.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)