Tanquen l'església d'Algerri per esquerdes i despreniments

L'Ajuntament d'Algerri ha clausurat l'església de Nostra Senyora de la Purificació arran d'un informe del departament de Cultura que alerta de les importants esquerdes que presenta el temple i i del seu mal estat de conservació. S'han detectat desperfectes tant dins de l'església com a la façana principal, on hi ha hagut petits despreniments, i per això s'ha instal·lat una tanca a tot el voltant. Segons fonts del Bisbat, les obres de reparació a l'interior del temple començaran dijous vinent i durant almenys quinze dies les misses es traslladaran al local social.

L'alcalde d'Algerri ha confirmat que dilluns passat van rebre l'informe del departament de Cultura arran d'una visita que els tècnics van fer al municipi el 6 d'abril on es demanava que el temple es tanqués "immediatament". Plensa ha explicat que les obres per reparar les esquerdes i protegir revestiments i elements ornamentals dins de l'església són les més urgents per tal que es pugui reobrir en dues setmanes i s'hi puguin celebrar les confirmacions previstes. Pel que fa a l'actuació futura a la façana, l'alcalde ja preveu que serà una obra "molt costosa econòmicament" i per això confia que també hi puguin aportar-hi diners, a banda del Bisbat, la Generalitat i la Diputació.



