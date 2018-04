VÍDEO Un diari espanyol acusa la companya de Cuixart de fer-se la víctima

#VÍDEO La mujer de Cuixart explota el victimismo visitando la cárcel con su bebé ante una TV suiza https://t.co/NJV0dZfdvE — El Español (@elespanolcom) April 20, 2018

Més de 600 quilòmetres. Aquesta és la distància que ha de recórrer Txell Bonet, el seu fill petit, i la resta de familiars, per poder visitar Jordi Cuixart a la presó de Soto del Real. Des que els líders de les entitats van ser privats de llibertat, familiars i amics es desplacen regularment -complint amb l'estricte règim de visites que marca Soto del Real- a Madrid per visitar-los i la televisió suïssa (RTS) ha relatat aquest dur i rutinari viatge a la capital espanyola.Aquest reportatge no ha satisfet la premsa unionista i concretament el diari digital El Español. Per fer-se ressò de la notícia, aquest digital ha acusat Bonet de fer-se la víctima visitant Cuixart a la presó amb el seu fill.Tal com ja va fer TV3 en un reportatge anterior, la cadena de televisió segueix els passos de la dona del president d'Òmnium, qui protagonitza un colpidor relat que ha impactat força en el canal de televisió del país helvètic."Txell Bonet és la dona del que a Catalunya se'n diu un pres polític. El seu marit, Jordi Cuixart, està empresonat des de fa sis mesos. S'ha d'ocupar del seu fill tota la sola. Avui el visita a la presó", relata la peça audiovisual elaborada per RST.

