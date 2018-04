Raül Garrigasait: «Actualment hi ha tanta violència simbòlica com a principis del segle XIX»

El traductor Raül Garrigasait (Solsona, 1979) ha comparat la seva novel·la Els estranys (Edicions de 1984) amb l'actualitat política i social catalana i ha apuntat que en el nostre present "hi ha menys violència física però tanta simbòlica com a principis del segle XIX". L'autor aborda l'enfrontament entre el món del passat i el del futur a través d'un jove prussià que arriba a Solsona l'any 1837 en plena Primera Guerra Carlina i s'hi estableix fins a l'ocupació liberal.Premi Òmnium a la Millor Novel·la en català i Premi Llibreter 2017, l'obra explora com el protagonista s'entreté durant dies tocant el piano i així estableix una relació amb un metge i amant de la música. Entre la comèdia i el drama, el volum es fixa en personatges marginals i analitza la incomprensió que senten els protagonistes respecte el que passa al seu voltant.Garrigasait explica que tenia "fascinació" per fer entrar en una novel·la "certes" atmosferes, tactes, olors i de centrar-se en la història d'un estranger que travessa els Pirineus amb una idea clara del que ve a fer i a l'hora de la veritat se li enfonsa l'esquema mental amb què arribava, com detalla a l'ACN. Així, la novel·la persegueix "la perplexitat" en la mirada d'un estranger i l'autor posa en contacte el món romàntic de l'home prussià amb la Solsona d'on és Garrigasait.Garrigasait va començar a escriure Els estranys amb la intenció de fer una novel·la amb elements d’assaig, però a poc a poc la ficció va anar guanyant importància. A la inversa que el seu assaig El gos cosmopolita i dos espècimens més, en què incorporava tècniques procedents de la ficció, aquesta novel·la inclou elements propis de la reflexió i de la història. "Tenia clar que volia que hi hagués elements assagistes. Volia que hi hagués la sensualitat de les idees, amb unes converses entre el protagonista i l'únic amic que fa amb un ambient molt concret i amb idees abstractes".L'autor solsoní fa la captura precisa d’un moment de canvi d’època, oferint una visió diferent de la història oficial de la primera guerra carlina. "No m'interessava tant fer una reconstrucció històrica de la Primera Guerra Carlina, però si dels conflictes que hi havia en aquella època. La sensació que el món del passat s'enfrontava amb el del futur", ha expressat. "Hi ha coses que deixen de tenir sentit i d'altres que agafen sentits estranys". Així, les accions de l’oficial prussià es combinen amb les reflexions d’aquest personatge, les quals s’afegeixen a les del metge, que proporciona amb generositat interpretacions sobre la divinitat, l’amistat i la guerra.

