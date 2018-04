Mas: «El Tribunal de Comptes vol destruir-nos»

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, a les portes del Suprem Foto: ACN

"El Tribunal de Comptes vol destruir-nos personalment". En aquest termes s'ha expressat l'expresident Artur Mas en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio després que el govern espanyol hagi utilitzat el 155 perquè la Generalitat se sumi a les demandes contra ell i d'altres exconsellers i alts càrrecs del Govern pel 9-N.Mas ha assegurat que els funcionaris de la Generalitat han rebut "instruccions escrites del Ministeri d'Hisenda" perquè canviessin el criteri i reclamin ara els diners de la consulta del 2014. En aquest sentit, ha recordat que tant ell com altres exconsellers ja han hagut de dipositar els seus habitatges com a fiança. Mas també s'ha mostrat "100% convençut" que hi haurà un nou Govern que revertirà la reclamació de la Generalitat.Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs han hagut de dipositar 5,2 milions d'euros de fiança, que és la quantitat que el tribunal sospita que es va destinar a finançar la consulta del 9 de novembre de 2014. Ara, el govern de Mariano Rajoy ha aprofitat el 155 per moure fils i donar un gir de 180 graus en aquest cas. La conseqüència: la Generalitat també ha demandat Mas i la resta d'ex-alts càrrecs del Govern que van organitzar la consulta.Fonts del Tribunal de Comptes confirmen que la Generalitat s'ha sumat al litigi i ha demandat Mas pel cas del 9-N. El passat mes de setembre, el Tribunal de Comptes va comunicar a Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs i Irene Rigau que havien de dipositar una fiança de més de 5,2 milions d'euros.Són els diners públics que el tribunal calcula que es van destinar a la preparació de la consulta del 9-N de 2014. El cas arrenca per una denúncia de Societat Civil Catalana i l'Associació d'advocats catalans, a la qual es va adherir la Fiscalia. En aquell moment, però, la Generalitat no es va adherir al procediment perquè no consideraven que calgués exigir cap responsabilitat.

