Una final de Copa amb recomanacions i amenaces a l'afició

El Código Penal concreta qué se considera delito de #terrorismo. Compartimos una imagen por si alguien necesitara reflexionar sobre ello durante el fin de semana. El resto, a descansar, que la @guardiacivil y la @policia velan por la seguridad de todos. #FelizFinde pic.twitter.com/DZvEriCBo7 — Ministerio Interior (@interiorgob) April 20, 2018

Barça i Sevilla s'enfrontaran aquesta nit a dos quarts de deu al Wanda Metropolitano. Serà una final de Copa, el primer títol de la temporada, però la mirada estarà posada a la graderia, on es preveu una nova xiulada monumental contra Felip VI quan soni l'himne d'Espanya. Com ja és habitual aquests últims anys amb presència blaugrana a la final, tot fa pensar que els aficionats mostraran el seu rebuig al monarca espanyol. Enguany especialment, pel discurs del rei del 3-O, la repressió de l'Estat i els presos polítics independentistes.La prèvia de la jornada ha estat centrada, precisament, en aquesta possible xiulada. Diverses veus han advertit, recomanat i fins i tot amenaçat l'afició blaugrana en cas d'un nou acte de protesta contra el rei. Una de les preguntes de les roda de premsa posterior al Consell de Ministres va plantejar aquesta situació, i el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va demanar respecte per al monarca i els símbols espanyols. "Siguem respectuosos, el respecte és l'expressió d'una democràcia madura i consolidada", va dir.Si Méndez de Vigo va ser més o menys clar, no ho va ser tant el compte oficial del ministeri de l'Interior (o potser sí). En una sorprenent piulada a Twitter, el ministeri compartir una imatge "per si algú necessitava reflexionar sobre què és terrorisme" durant el cap de setmana. La imatge correspon al Codi Penal i, entre d'altres actes que es poden considerar terrorisme hi ha "el delicte greu contra la Corona". La poca concreció de la piulada no deixa clar si es refereix a la final de Copa o no.El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha estat més contundent sobre la resposta a una possible xiulada contra el rei. Després d'insinuar fa unes setmanes sobre la necessitat d'aplicar el 155 als estadis que de manera reiterada xiulin el rei o l'himne d'Espanya, fa un parell de dies va avisar de possibles sancions en cas de protestes de l'afició durant la final de Copa. En concret, Tebas apuntava a possibles "suspensions o sancions importants a qui correspongui", com per exemple impedir viatjar als camps rivals a les aficions que xiulin. "S'ha d'estudiar, però hi podria haver alguna fórmula", va assegurar.

