El colpidor missatge de Josep Rull després de poder tornar a «acaronar» els seus fills

Després de 21 dies, avui he pogut tornar a acaronar els meus dos fills. Felicitat plena amb un comiat duríssim. Mengeu-vos a petons els vostres menuts, no us deixeu perdre cap moment màgic de les seves vides. pic.twitter.com/vcMDxLcwrk — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 20 d’abril de 2018

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, és a Estremera des del 23 de març, quan el jutge instructor del Suprem Pablo Llarena va decidir decretar (de nou) presó preventiva per a ell, Turull, Romeva, Forcadell i Bassa. Aquest divendres ha compartit una emotiva foto a les xarxes socials i ha transmès un colpidor missatge.Rull ha detallat en una piulada que ha pogut tornar a "acaronar" els seus dos fills "després de 21 dies". El conseller confessa que la visita li ha comportat "felicitat plena", però que el comiat ha estat "duríssim". "Mengeu-vos a petons els vostres menuts, no us deixeu perdre cap moment màgic de les seves vides", conclou.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)