El Ministeri de l'Interior convida a «reflexionar» sobre el delicte de terrorisme durant el cap de setmana

El Código Penal concreta qué se considera delito de #terrorismo. Compartimos una imagen por si alguien necesitara reflexionar sobre ello durante el fin de semana. El resto, a descansar, que la @guardiacivil y la @policia velan por la seguridad de todos. #FelizFinde pic.twitter.com/DZvEriCBo7 — Ministerio Interior (@interiorgob) 20 d’abril de 2018

Recomanació de cap de setmana del ministeri de l'Interior: reflexionar sobre què és el delicte de terrorisme. Així ho ha fet saber la institució que dirigeix Juan Ignacio Zoido a través de Twitter aquest divendres a la tarda, just el dia que ETA ha demanat perdó a part de les víctimes i una setmana més tard que l'Audiència Nacional vinculés els comitès de defensa de la República (CDR) al terrorisme A banda de la recomanació, Interior aprofita per recordar que la Guàrdia Civil i la policia espanyola "vetllen per la seguretat de tots". Una afirmació que implica reminiscències cap a l'actuació de l'1-O, que va causar un miler de ferits.

