La presidenta d'Occitània veu intolerable la situació dels presos polítics

La presidenta de la macrorregió d'Occitània -que inclou les comarques de la Catalunya Nord-, la socialista Carole Delga, ha asseverat que la situació dels presos polítics catalans no és tolerable. Ho ha afirmat en una entrevista a la ràdio France Bleu , preguntada específicament per aquesta qüestió. De fet, Delga coneix personalment Carles Puigdemont, amb qui va firmar el febrer de 2017 les bases d'un acord per defensar conjuntament a nivell europeu qüestions de caràcter cultural i econòmic.Així mateix, el teixit associatiu d'aquesta regió s'ha mobilitzat darrerament contra la repressió de l'Estat vers l'independentisme. A més, el Sindicat intercomunal per a la promoció de les llengües occitana i catalana (SIOCCAT), que reuneix 129 ajuntaments de la Catalunya Nord, va aprovar per unanimitat a principis d'abril una moció a favor dels drets dels presos polítics."Quan una societat posa a la presó els seus ciutadans per les seves idees, quan una democràcia tria de resoldre els seus problemes polítics per la repressió, quan la justícia ja no és independent, aleshores els fonaments d’aquesta democràcia estan amenaçats", denunciava el text subscrit pels consistoris nord-catalans.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)