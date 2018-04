L'Estat gastarà més en combatre l'independentisme en l'opinió pública internacional

Alfonso Dastis, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

Els portaveus del PSOE i Cs en la Comissió d'Afers Exteriors del Congrés han instat aquest divendres al ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació a dedicar més esforços i instruments a pal·liar "el perjudici que ha pogut causar a la imatge exterior d'Espanya la propaganda secessionista ", en paraules del socialista Ignacio Sánchez-Amor. En el seu torn, la subsecretària del departament, Beatriz Larrotcha, ha respost que ja ha començat a desenvolupar una estratègia per a la imatge del país i ha reconegut que això "requereix pressupostos, formació i estratègies".En aquest sentit, ha detallat que l'Escola Diplomàtica està fent cursos de formació a tots els funcionaris que treballaran en el servei exterior i que la direcció general de Comunicació i Informació Diplomàtica ha desenvolupat eixos en l'estratègia de defensa de la imatge d'Espanya. El 2018, aquesta direcció general comptarà amb aproximadament 2 milions d'euros per projectar la posició exterior d'Espanya, mitjançant plans d'acció i campanyes institucionals.També ha destacat l'activitat que estan fent els ambaixadors en matèria de diplomàcia pública i contactes amb centres d'estudis i mitjans de comunicació. Segons la seva opinió, aquesta activitat "no té comparació" amb el que s'ha fet en èpoques passades, però ha reconegut que "cal seguir".Aprofitant la compareixença de diversos alts càrrecs d'Exteriors en la corresponent Comissió del Congrés, per explicar el projecte de pressupostos per a 2018, Fernando Maura (Ciutadans) ha instat el govern espanyol a "abandonar la inacció i posar en marxa una estratègia de comunicació moderna i adaptada al segle XXI que arribi a la població, no només als governs". De fet, el think tank més influent de l'Estat, el Reial Institut Elcano, ha alertat que l'independentisme venç pel que fa a l'opinió pública internacional.Durant les compareixences, tant el PSOE com Ciutadans i Podem, per boca de la Sònia Farré i Pablo Bustinduy, han criticat a l'executiu falta d'ambició en política exterior, si bé amb prioritats diferents. Sigui com sigui, el primer a abordar la qüestió de la imatge d'Espanya ha estat el diputat del PSC José Zaragoza, durant la compareixença del secretari d'Estat d'Afers Europeus, Jorge Toledo. Després, Sánchez-Amor ha demanat a Beatriz Larrotcha recursos materials i "un nou enfocament" a la formació del personal diplomàtic en matèria de comunicació.Per la seva banda, Toledo ha defensat que la "tasca molt intensa" de l'executiu, que s'ha centrat en els governs i en les institucions i ha donat fruits, ja que la independència de Catalunya no va obtenir cap reconeixement. Això sí, conscient que "tot es pot millorar", ha assenyalat que el departament està bolcant més esforços en els mitjans de comunicació estrangers i que, segons ell, ja s'estan veient els resultats.Amb tot, també ha subratllat que els independentistes porten "molts anys" realitzant una acció de comunicació i propaganda en què s'ha gastat "moltíssim diners" i que a més és "de dubtosa legalitat. "Les anomenades delegacions catalanes, el Diplocat i el Govern portaven anys només dedicats a això", ha defensat.

