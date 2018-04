​Els veïns empipats amb Colau pel combat al cotxe passen a l'ofensiva

La plataforma del Poblenou es queixa que l'Ajuntament "continua sense voler negociar res"

Els veïns sostenen que s'incrementa la contaminació i la congestió, i l'Ajuntament manté que cap dada ho confirma

Pancarta contra la la «superilla» del Poblenou. Foto: Adrià Costa

Mitja dotzena d'entitats reclamen potenciar el bus elèctric i el metro, però no el tramvia, projecte estrella de Colau

A la zona alta també defensen que les polítiques de Colau incrementen el trànsit i la contaminació atmosfèrica

Un ciclista circulant pel carril bici del carrer Urgell.. Foto: Adrià Costa

Un dels àmbits on el govern d'Ada Colau ha posat més l'accent en aquest mandat ha estat en la reducció del cotxe, amb l'objectiu de fer els carrers de Barcelona més amables per al vianant i combatre la contaminació atmosfèrica. Aquesta voluntat s'ha traduït en actuacions que han causat polèmica, com ara la multiplicació de carrils bici per tota la ciutat i la "superilla" del Poblenou , on la circulació de cotxes ha quedat reduïda al mínim per destinar l'espai alliberat per als vianants i ciclistes. Tenen en comú la voluntat de menjar-li espai al cotxe , com també la connexió del tramvia per la Diagonal, un dels projectes estrella de Colau que no es podrà tirar endavant en aquest mandat per la incapacitat de l'alcaldessa de trobar prou suports a l'oposició, però també ha generat una gran controvèrsia. La relativa a la "superilla" ja fa temps que havia quedat en segon pla per debats com el del tramvia, però ha ressorgit i s'encamina cap als tribunals. I l'expansió dels carrils bici no s'ha digerit gaire bé a la zona alta, i els veïns també preparen una denúncia per presentar-la a la Unió Europea (UE).La Plataforma d'Afectats per la Superilla del Poblenou preveu presentar a principis de juny una demanda judicial perquè s'anul·lin totes les actuacions d'implantació de la "superilla" i aconseguir que s'acabi retirant, segons explica ael portaveu, Jordi Campins, que es queixa que l'Ajuntament "continua sense voler negociar res" i que no els ha acceptat el requeriment per tirar enrere la iniciativa. Els veïns pretenen que siguin els tribunals els que finalment acabin obligant el consistori a rectificar el projecte, ja que el consideren "irregular des del punt de vista legal i també des del punt de vista democràtic". Ara recullen firmes els diumenges a la Rambla del Poblenou perquè els veïns mostrin el suport als plantejaments de la plataforma, que recorda que va celebrar una consulta pel seu compte on es va rebutjar la "superilla" , si bé des d'una entitat favorable a aquest projecte, el Col·lectiu Superilla Poblenou, es van posar en dubte els resultats. La plataforma ressalta que havia demanat que fos l'Ajuntament qui organitzés la consulta, però s'hi va negar, un rebuig que considera que "es fonamentava en el coneixement que la superilla és rebutjada per la gran majoria de veïns de la zona".Els veïns centren la seva demanda en "l'absència de participació veïnal" prèvia a la implantació, i el "menyspreu" a la consulta organitzada pels veïns. A més a més, sostenen que s'ha alterat la planificació urbanística vigent, com ara el pla del [email protected] , "sense complir els tràmits legals per fer-ho", i justifiquen que manca un informe previ de la Comissió Territorial d'Urbanisme, cosa que es concreta en els articles 53 i 54 de la llei d'urbanisme.També es queixen de "l'afectació negativa per a la majoria" de residents, comerciants, empresaris i vianants de la zona. En concret, critiquen que el trànsit s'ha centrifugat i concentrat a carrers perimetrals, "provocant col·lapses circulatoris en hores punta". També denuncien que aquest fet ha suposat un increment de la contaminació acústica i atmosfèrica, i el "perjudici greu" a la majoria de comerços i negocis, ja que sostenen que han tingut una davallada de la facturació i beneficis.L'Ajuntament indica que ha estudiat la queixa dels veïns i assegura que "no té cap base jurídica per afirmar que la superilla és il·legal". A més, ressalta que "no hi ha cap dada" que confirmi un increment de la contaminació ni que hi hagi congestió de trànsit a la "superilla" ni a l'entorn", segons ressalten fonts municipals.La plataforma del Poblenou no està sola en la seva ofensiva contra les polítiques de mobilitat de l'Ajuntament. Amb mitja dotzena més de plataformes i associacions veïnals de diversos punts de Barcelona han decidit crear una coordinadora amb la mirada posada a les eleccions municipals que se celebraran d'aquí poc més d'un any. Les entitats han presentat una bateria de propostes amb l'objectiu d'"influir" en els partits perquè les incloguin als seus programes electorals, admet Campins. No amaguen que faran campanya per a la formació que més atengui les seves reivindicacions, si bé asseguren que no són corretja de transmissió de cap partit.De la coordinadora, que s'ha anomenat Urbamòbil, en formen part les plataformes d'afectats per la "superilla" del Poblenou, de l'Eixample Esquerre, Gràcia-Grassot i Horta; l'Associació de Veïns de Sant Andreu Sud, la Plataforma d'Afectats per Restriccions Respiratòries (PARC) i el Moviment Diagonal Mar. Reclamen la reversió de la "superilla" del Poblenou i l'aturada dels altres projectes similars en marxa, potenciar el bus elèctric i el metro –cap esment al tramvia- i replantejar la instal·lació dels carrils bici.A més del Poblenou, en un altre extrem de la Diagonal també discrepen de les polítiques de mobilitat de Colau per la proliferació de carrils bici . L'Associació de Veïns i Comerciants del Turó Parc recull firmes per denunciar aquest projecte davant la Unió Europea, segons explica el president, Bartolomé Criado. "S'ha envaït la ciutat de carrils bici sense necessitat", critica, i creu que el govern municipal els tira endavant només "per una necessitat de facturació", cosa que creu que la UE penalitzarà. Segons Criado, li cal generar obra pública per justificar subvencions europees de 250.000 euros per kilòmetre construït.Acusa l'equip de Colau d'haver tirat pel dret amb "improvisació" i sense haver consultat els veïns. Retreu, per exemple, que ha construït carrils bici en carrers que són zona 30, quan la normativa municipal indica que no procedeix en aquests vials. L'eliminació de carrils per als cotxes està provocant retencions "des de Francesc Macià fins a Beethoven", quan abans no n'hi havia, i creu que així s'incrementa la pol·lució. Afegeix que en algun vial s'ha deixat un sol carril de circulació i, amb l'increment del trànsit, fa que les ambulàncies "hagin d'anar pel carril bici perquè no poden fer avançaments".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)