Rivera acusa l'Estat de beneficiar Puigdemont quan assegura que el Govern no va pagar l'1-O

El president de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticat aquest divendres que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, hagin assegurat que els líders independentistes catalans no van usar diners públics per finançar el referèndum de l'1 d'octubre de 2017, ja que considera que aquesta afirmació pot beneficiarCarles Puigdemont i els altres membres del Govern processats."No té sentit que Montoro i Rajoy facin declaracions que puguin beneficiar judicialment Puigdemont. Les seves declaracions dient que no hi ha malversació a qui beneficiarien és als qui estan acusats de malversació", ha assenyalat en declaracions als mitjans a Sant Lorenzo del Escorial (Madrid), on Cs celebra la seva I Trobada Nacional.Rivera ha recordat que al ple del Congrés el febrer, el cap de l'executiu central "va negar rotundament" que s'haguessin destinat fons públics al referèndum, però que les investigacions policials i judicials contradiuen aquestes declaracions i les que va fer Montoro aquesta setmana. "Em preocupa profundament que es pugui haver destinat diners públics i que el govern central no hagi vigilat aquests diners", ha manifestat després de destacar que l'executiu de Rajoy havia pres el control dels comptes de la Generalitat el 15 de setembre.Segons el líder de la formació liberal, és "lògic" que el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa sobre el procés independentista, "intenti esbrinar si hi ha hagut malversació o no i per què el govern central afirma amb aquesta rotunditat el que ha dit", que "sembla contradictori" amb el que sosté la Guàrdia Civil, segons la qual s'haurien desviat 1,9 milions d'euros."Espero que ens equivoquem nosaltres, la Guàrdia Civil i el jutge i que tingui raó el govern central, perquè això significaria que no s'han destinat diners públics", però, si no fos així, "algú del govern central haurà d'assumir la responsabilitat de no haver vigilat els diners de tots", ha subratllat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)