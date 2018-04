Cinc recomanacions (i una d'extra) per gaudir al màxim aquest cap de setmana

Una capbussada al món dels llibres en la prèvia del cap abans de Sant Jordi, que se celebra el 23 d'abril. Abans, és temps de celebrar la revetlla, la festa de la lectura, dels lectors i de les biblioteques. Un preludi que fa venir salivera als amants dels llibres per gaudir encara més de la Diada.L'alcalde Kobayashi expulsa tots els gossos de la ciutat Megasaki a Illa Brossa. Spots, el gos d'un nen de 12 anys anomenat Atari, és el primer en ser exiliat. Però el seu amo no es rendeix, i el va a buscar en la seva avioneta, fins que arriba a l'illa, convertida en un abocador, on els gossos l'ajudaran a trobar la seva mascota. La nova joia animada en "Stop-motion" pel geni de Wes Anderson.Martí Sales (1979) és una de les veus imprescindibles per entendre l'eclosió poètica dels darrers temps a Barcelona . La cremallera, el seu últim llibre, és un recorregut per la quintaessencia de la seva pròpia veu, tot desafiant els límits del text, sense cap cotilla per reescriure les convencions de la narrativa, de la poesia, de la ficció i de la vivència autoreferencial. La Sala Beckett permet gaudir aquest divendres de la representació escènica d'aquest llibre en forma de travelling i escrit en en octosíl·labs.La llegenda diu que Sant Jordi va matar el drac a Montblanc, tot rescatant el poble i la seva princesa d'una mort segura, com bé recull el Costumari Català de Joan Amades. A partir del 1981, el municipi viu en primera persona la llegenda, així com un extens programa d'actes, que es renova parcialment cada edició, del mercat medieval al "Dracum Nocte" o l'entrega de la rosa.Des de fa deu anys, Sismògraf treballa per ser l’epicentre de la dansa a Catalunya, amb una doble vessant: ser alhora un mercat i una festa. Propiciar un espai perquè professionals i creadors es trobin i així expandir la dansa dins les programacions culturals de les ciutats i, a la vegada, donar l’oportunitat al públic de gaudir d’espectacles de dansa de tots tipus i formats.Mollerussa torna a ser la capital del llibre i la lectura per a infants i joves de tot Catalunya, amb un ampli ventall de novetats editorials presents, enguany, amb 5.000 llibres. Aquest volum d'activitat i obres converteix l'esdeveniment en el Saló del Llibre Infantil i Juvenil més gran de l'Estat i l'únic, d'aquestes característiques, dels Països Catalans.