Elena explica al jutge que el Pacte pel Referèndum es finançava amb aportacions individuals

El magistrat del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona ha demanat a qui va ser coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, si aquesta plataforma va rebre subvencions públiques. Elena, que ha declarat com a testimoni en la causa de l'1-O aquest divendres, ha respost que només rebien aportacions individuals, segons han explicat fonts properes.El jutge també s'ha interessat per qui va ser el responsable de comprar el domini del web "pactepelreferendum.cat" i els testimonis que han declarat, com Elena o el director general d'Atenció Ciutadana, Jordi Graells, han respost que ho desconeixien. Elena, que ha preferit no donar detalls als periodistes del contingut de les preguntes ni de la seva declaració a la sortida, sí que ha incidit que el conflicte català requereix "diàleg".Elena ha explicat al magistrat que investiga l'1-O que no tenien dificultats per fer funcionar el Pacte Nacional pel Referèndum a través d'aportacions individuals o de les mateixes entitats, segons han assenyalat fonts properes. També li han demanat quantes vegades es van reunir al Parlament i per què el Pacte Nacional pel Referèndum va funcionar durant pocs mesos, ja que va començar a caminar el desembre del 2016 i va presentar l'informe final el juny del 2017.També havia estat citada com a testimoni una funcionària del Departament de Presidència que en coordina les webs i que ha assenyalat que el seu paper es va limitar a supervisar-ne la seguretat per als usuaris. També han declarat un tècnic del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i un altre del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT).Després de declarar, Elena ha atès els mitjans a la sortida de la Ciutat de la Justícia, i en una "reflexió general" ha subratllat que seria "bo" que el conflicte entre Catalunya i Espanya es resolgui a partir del "diàleg". Segons l'exdiputat parlamentari, és la política qui ha de resoldre la situació, i no els tribunals.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)