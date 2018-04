VÍDEOS Monumental xiulada al rei i a l'himne espanyol a la final de Copa

En directe, la interpretació de l’himne espanyol al Wanda Metropolitano. #CopadelRei https://t.co/jhWSVQyJ6V — btv esports (@btvesports) April 21, 2018

VÍDEO. La xiulada de l'afició del Barça a l'himne espanyol en la final de Copa. pic.twitter.com/V81aX1A6l1 — LaTdP (@LaTdP) April 21, 2018

Milers de persones han xiulat l'himne d'Espanya i el rei just abans de començar el partit entre el Sevilla i el Barça de final de Copa. Bona part dels aficionats blaugrana han lluit samarretes grogues -malgrat els intents de la policia espanyola de requisar-les- en resposta a la crida de les entitats sobiranistes per denunciar la repressió de l'Estat i l'existència, encara, de presos polítics. Aquí podeu veure el moment, retransmès per La TdP i BTV:La xiulada no ha estat una sorpresa. Fa anys que el Barça arriba a la final de Copa i les mostres de rebuig al rei i a l'himne han estat constants. Enguany s'hi suma a més el rebuig que ha generat entre l'independentisme el discurs de Felip VI del 3 d'octubre avalant la repressió de l'Estat.El temor a una nova xiulada, com finalment ha acabat succeïnt, ha estat present durant la prèiva del partit. Ahir mateix, el portaveu del govern espanyol Íñigo Méndez de Vigo feia una crida al respecte cap al monarca i els símobls espanyols. "Siguem respectuosos, el respece és l'expressió d'una democràcia madura i consolidava", va dir Méndez de Vigo.El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha anat una mica més enllà. Després d'insinuar fa uns dies que caldria aplicar l'article 155 també als camps de futbol per evitar xiualdes a l'himne, aquesta setmana ha proposat "suspensions o sancions importants a qui correspongui" en cas de xiulada. Caldrà veure què passa ara després d'una nova protesta multitudinària contra le monarca espanyol.Amb la mostra de rebuig a l'himne espanyol d'avui, es compleixen vuit edicions de Copa del Rei en què l'afició blaugrana entona una xiulada reivindicativa. Els seguidors del Barça, que és un club lligat històricament al catalanisme, també s'han manifestat a favor del dret a decidir i en contra de la repressió de l'Estat en altres competicions espanyoles i europees: crits d'independència al minut 17 i 14 segons, globus grocs, pancartes amb proclames de llibertat o globus grocs en defensa dels presos polítics.El 2009 el conjunt de Pep Guardiola va tornar a disputar una final de Copa després d'onze anys contra l'Athletic Club de Bilbao. Les dues aficions històricament agermanades van afogar amb 50.000 veus l'himne espanyol que va sonar per megafonia i va començar la reivindicació que es repetiria en les següents edicions.El 2012 l'equip blaugrana es tornaria a enfrontar amb el conjunt basc en una final de Copa. El Vicente Calderón va concentrar tots els focus mediàtics. Per bé que les xiulades no van permetre escoltar la música nacional, TVE va apujar el volum de l'himne per tal que l'audiència no apreciés l'acte reivindicatiu. Tot i les queixes, la cadena estatal va desmentir-ho.En les posteriors edicions de la competició copera, però, el Barça i els seus aficionats no van sortir-ne indemnes. Per exemple, el 2015, el president de Catalunya Acció, Santiago Espot, va estar condemnat a una pena de dotze mesos i 7.200 euros per injúries a la Corona i ultratge a Espanya com a promotor de la xiulada.

