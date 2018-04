Imputats dos nous alts càrrecs del Govern pel pagament de factures del referèndum

El director de Comunicació de la Generalitat Jaume Clotet Foto: ACN

El titular del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investiga l'organització del referèndum, ha citat en qualitat d'investigats el secretari de Presidència de la Generalitat, Joaquim Nin, i al director de Comunicació de la Generalitat, Jaume Clotet. El magistrat els ha convocat el 2 de maig.Les dues citacions, que tenen a veure amb l'1-O però també amb el Pacte Nacional pel Referèndum, estaran precedides el mateix dia per la compareixença, encara que com a testimonis, del director de Difusió de la Generalitat, Ignasi Genovès, que, segons alguns testimonis que ja han comparegut al jutge, podria haver decidit no pagar determinades campanyes del referèndum. El jutge també ha citat com testimoni a Anna Molas, cap de premsa del Departament d'Exteriors que dirigia Raül Romeva i que, segons la investigació, va ser qui va encarregar la campanya i vídeo per promocionar el vot dels catalans a l'exterior.El dia 9 de maig, el jutge ha citat l'actual vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, que era presidenta en funcions durant l'1-O.Els interrogatoris estan previsiblement relacionats amb la possible paralització, per part de la Generalitat, de determinats pagaments que s'havien generat per a la convocatòria del referèndum o amb la web del Pacte Nacional pel Referèndum, després d'iniciar-se la investigació judicial. Segons va explicar al jutge l'administrador de l'empresa Estudi Dada de disseny i comunicació, David Macià, Genovès li va enviar un correu en què li explicava que la seva factura no es podia pagar, fent referència a la investigació judicial del cas.La citada factura ascendia a gairebé 9.000 euros sense afegir impostos i va ser generada, segons Macià, l'abril de l'any passat. L'autor del vídeo va exposar davant el jutge que havia contactat una primera vegada per cobrar la factura amb Jaume Mestre, encarregat de difusió.

