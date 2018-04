El commovedor gest de Sala-i-Martin amb els presos per Sant Jordi

Aquí hi ha els horaris i llocs on signaré llibres aquest proper Sant Jordi. Recordeu: TOTS els beneficis aniran a finançar les defenses dels nostres presoners polítics i exiliats. TOTS! pic.twitter.com/a7Z0UJZ7zW — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 20 d’abril de 2018

La Diada de Sant Jordi d'enguany tindrà una peculiaritat que anirà més enllà de la literatura i el món cultural. Serà una celebració sense Govern i amb polítics empresonats i exiliats. Hi ha autors de llibres que no volen que aquest escenari d'excepcionalitat quedi en un segon pla i recordaran els líders independentistes privats de llibertat mentre signen exemplars.Una de les personalitats que ha volgut tenir un gest amb Sànchez, Cuixart, Forn, Rull, Turull, Bassa, Forcadell, Romeva i Junqueras ha estat l'economista Xavier Sala-i-Martin. Tal com ha anunciat en una piulada, tots els beneficis de les vendes de la seva obra Economia en colors serviran per finançar "les defenses dels nostres presoners polítics i exiliats".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)