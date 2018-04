VÍDEO Mossos alerta de l'abús sexual per Internet: com actuar en cas de «sextorsió»?

Consells en un taller de #sextorsió a persones amb discapacitat 👇

⛔No incorporis desconeguts a les xarxes

✅Si quedes amb algú que no has vist mai, que sigui de dia, en un lloc conegut i no hi vagis sol/a

🆘Si ho has patit digues-ho a algun familiar o educador pic.twitter.com/ALO0ZiUXkV — Mossos (@mossos) 19 d’abril de 2018

Les anomenades "sextorsions" són un tipus de xantatge que habitualment es realitza per Internet, i en què una persona utilitza material de caire sexual per aconseguir alguna altra cosa a canvi, habitualment sexe, tot i que també diners o ambdues coses.Aquest és un dels delictes que més afecta adolescents, sobretot noies, i sobre el qual els Mossos d'Esquadra han iniciat una campanya d'alerta. L'ús de les xarxes socials de manera laxa en l'enviament de fotografies o vídeos de caràcter sexual contribueix a augmentar aquests casos, que també poden derivar en ciberassetjament sexual. En un reportatge, el cap de l'àrea de Segrestos i Extorsions, Enric Martínez, relatava a NacióDigital com actuar en aquestes situacions i afirmava que "l'única manera de neutralitzar la por és posar en marxa un protocol de treball i professionalització", que és el que desenvolupa la policia quan se li trasllada el cas.Els casos més comuns de "sextorsió", explica, el cos de Mossos, comencen amb la coneixença de dues persones per Internet, habitualment d'edats diferents, que teixeixen la seva relació sota una mentida. Normalment es tracta d'un home gran que convenç una dona més jove d'intercanviar fotografies eròtiques. Mentre que ella li envia les veritables, ell s'amaga darrere d'imatges falses.Poc després, l'home proposa quedar en persona, moment en què ella descobreix que ell no és el de les fotografies. Abans que la dona pugui marxar, l'home l'amenaça de difondre les imatges eròtiques, si no té relacions sexuals amb ell. Això també pot comportar l'exigència d'un pagament de diners.En qualsevol cas, els Mossos insten qualsevol víctima de "sextorsió" a posar una denúncia i derivar la situació a la unitat especial que s'encarrega d'extorsions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)