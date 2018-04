Els bisbes bascos i navarresos demanen perdó per les seves «complicitats» i «ambigüitats» amb ETA

Els bisbes de Navarra, del País Basc i de Baiona han demanat perdó per les "complicitats" amb ETA i han fet una crida a la societat a afrontar el repte "de la reconstrucció moral i de la reconciliació". "Al llarg d'aquests anys, molts dels homes i dones que conformen l'Església han donat el millor de si mateixos en aquesta tasca, alguns de forma heroica. Però som conscients que s'han donat entre nosaltres complicitats, ambigüitats, omissions... per les que demanem sincerament perdó", assenyala el comunicat els bisbes bascos i navarresos, en què també asseguren ser conscients que "el nostre poble ha partit un dany espiritual i social incalculable, causat per les ideologies totalitàries i idolàtriques que han alimentat el fenomen terrorista".Els bisbes també expliquen que "com a seguidors de Jesús de Natzaret, som conscients que estem cridats a viure en una actitud permanent de conversió, servint humilment a la veritat i acollint a aquelles persones que volen emprendre un camí nou".El text, dividit en sis punts, afirma que l'"Església vol contribuir en aquesta tasca conscient que la reconstrucció moral està en íntima connexió amb els valors evangèlics" i reitera la seva solidaritat "d'una forma especial amb totes les víctimes de la violència i els seus familiars" i a totes aquelles víctimes d'atemptats que no han pogut ser aclarits i "pateixen el sofriment afegit de la impunitat".D'altra banda, el comunicat també demana que les "noves possibilitats" que ofereix la "desitjada dissolució d'ETA" han de ser "aprofitades per tothom". "Pensem en l'oportunitat d'atendre les peticions dels familiars dels presos immersos en diverses necessitats humanitàries. També és important que el retorn dels empresonats als seus llocs d'origen es faci de forma que les víctimes del terrorisme no se sentin humiliades", concreten els bisbes, que també apunten que "la vertadera reconciliació només és possible si existeix un autèntic penediment i una sincera petició de perdó, a més d'una disposició real a reparar el mal causat en la mesura del possible".Els bisbes també han celebrat el comunicat d'ETA d'aquesta matinada en el què demanen perdó a les víctimes al llarg dels darrers 60 anys i han desitjat "de tot cor" que la pau al País Basc perduri en el temps. El comunicat dels representants catòlics està signat per l'arquebisbe de Pamplona i bisbe de Tudela, Francisco Pérez; el bisbe de Bilbao, Mario Iceta; el bisbe de Sant Sebastià, José Ignacio Munilla; el bisbe de Vitòria, Juan Carlos Elizalde; el bisbe auxiliar de Pamplona, Juan Antonio Aznárez, i el bisbe de Baiona, Marc Aillet.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)