Millo, sobre Colomines i Borrell: «Van intentar trencar els ciments de la convivència»

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha justificat aquest divendres l'ordre de l'executiu de Mariano Rajoy de cessar en els seus càrrecs la directora general de Relacions Exteriors de la Generalitat, Marina Borrell i Falcó, i el director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), Agustí Colomines. Per al delegat, tots dos han comés "actuacions destinades a trencar els ciments de la convivència", i això, segons ell, comporta "la pèrdua de la confiança i el seu cessament".Millo ha emmarcat així la decisió del govern espanyol de prescindir dels seus serveis, tot recordant que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució "tenia l'objectiu que la Generalitat complís les seves obligacions constitucionals i el cessament d'actuacions greument contraries a l'interès general i situades al marge de la llei", donant així a entendre que ni Borrell ni Colomines estaven respectant aquests preceptes.Concretament, el delegat del govern espanyol ha detallat que la directora d'Exteriors "tenia la instrucció de no permetre l'accés a la delegació de la Generalitat a Brussel·les a les persones fugides de la justícia espanyola" i, en canvi, "hi va haver la presència de l'exconseller Lluís Puig allà". Això, segons Millo, ha provocat la destitució.D'altra banda, el delegat assegura que el govern espanyol ha cessat Colomines pel seu "comportament, des d'un bon principi, de falta de respecte, insultant ministres, institucions espanyoles i persones, molt lluny del que s'espera d'un representant i d'un alt càrrec de la Generalitat". "Això ha provocat una pèrdua de confiança i se l'ha cessat", ha afegit. A més, segons Millo, aquesta "manca de respecte" de Colomines ha anat "creixent" fins al punt "de qualificar la situació a Catalunya de guerra". "És evident que no és una manera idònia d'expressar-se per part d'un representant de la Generalitat", ha conclòs.

