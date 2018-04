VÍDEO Què cal fer en cas de nou atac terrorista? Quinze consells dels Mossos

NO ABAIXEM LA GUÀRDIA continuem en nivell 4 sobre 5 d'alarma antiterrorista. En cas d'atemptat, segueix aquests consells pic.twitter.com/iQ37ZjdBvL — Mossos (@mossos) 18 d’abril de 2018

Catalunya està, gairebé un any després de l'atac terrorista que es va viure a Barcelona i Cambrils, en nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista. Aquest és un nivell considerat alt, amb un pla de prevenció i protecció que estableix una sèrie de directrius per actuar, així com la posada en marxa i coordinació de diversos dispositius que fomenten la prevenció en cas d'atac. El més visible, segons els Mossos, és que la ciutadania noti un augment de controls d'accés en grans esdeveniments, així com unitats de policia realitzant servei amb arma llarga.Per a la policia catalana és important "no abaixar la guàrdia" i, per això, aquesta demana que, davant de qualsevol indici de patir un atemptat, se segueixin els següents consells.- Fugir- Si s'està en un lloc tancat, sortir, malgrat que altres persones no hi estiguin d'acord- Evitar l'ús d'ascensors- Abandonar les pertinences personals- Evitar que altres persones accedeixin on es troba el terrorista- No quedar-se al voltant de l'edifici o el lloc, a l'espera d'altres persones- Si és possible, ajudar altra gent a sortir- Amagar-se, a ser possible, darrere d'objectes grans i en zones que no siguin diàfanes com gimnasos o menjadors- Tancar o bloquejar les portes, i col·locar-se com més lluny possible de les portes- Silenciar el telèfon mòbil i no fer soroll per evitar que el terrorista localitzi la persona- No sortir de l'amagatall a negociar- Avisar al telèfon d'emergències 112- Proporcionar informació sobre la ubicació- Informar sobre on es troba la persona armada i per on es mou, així com tota la informació acurada que sigui possible- Quan arribi la policia, mantenir la calma, no cridar ni moure els braços, i mantenir les mans en un lloc visible

