Chomsky i un centenar d'acadèmics més reclamen la llibertat dels presos i que la UE intervingui

El prestigiós expert nord-americà Noam Chomsky és un dels membres d'un grup amb més d'un centenar d'acadèmics del món del dret, la política, els drets humans, la sociologia o la història de 19 estats diferents d'arreu del món que reclamen en un manifest "l'alliberament immediat" dels polítics presos a Catalunya i la intervenció de la Unió Europea.El text, publicat aquest divendres pel diari escocès The National , assegura que "la repressió representa una taca permanent per a la democràcia europea". "Reclamem una acció immediata de la UE per aturar aquesta repressió", afegeixen els experts, que lamenten "l'escalada en l'ús dels càrrecs criminals i les detencions que fa Espanya contra els seus opositors polítics"."No hi ha cap dubte que estem vivint els dies més foscos de la democràcia espanyola des del 1978", asseguren els experts en el manifest. Entre els signants, hi ha acadèmics de la Universitat de Liverpool, de Texas, de Columbia, de Glasgow, de Hèlsinki o de Manchester.

