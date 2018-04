​El govern de Rajoy blinda la limitació d'empreses com Uber per protegir el taxi

Un taxi aturat en un semàfor del centre de Barcelona. Foto: Adrià Costa

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret Llei amb el qual pretén blindar la limitació ja imposada el novembre del 2015 a la concessió de noves autoritzacions de vehicle de lloguer amb conductor (VTC) a firmes com Uber i Cabify, de manera que no existeixi més d'una llicència d'aquestes empreses per cada trenta del taxi. El sector del taxi barceloní fa mesos que està en una pugna per evitar la multiplicació de les llicències VTC , ja que consideren que els fan "competència deslleial".Amb aquesta nova norma es pretén "equilibrar el sector del VTC en relació amb el del taxi i garantir una convivència equilibrada entre els dos sectors", segons ha indicat el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, en la roda de premsa del Consell de Ministres. De fet, ha especificat que la ràtio ja és d'1/9, i és que a Espanya hi ha 64.217 llicències de taxi i 7.058 de VTC.El Reial decret Llei, que haurà de ser convalidat al Congrés, s'aprova mentre s'espera que el Tribunal Suprem es pronunciï pròximament sobre aquesta ràtio de limitació entre les dues formes de transport urbà. L'Alt Tribunal es pronunciarà a partir del recurs que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va presentar en contra d'aquesta limitació, quan el govern espanyol la va aprovar per Reial decret el novembre del 2015.Ara, amb l'aprovació del nou Reial decret Llei, l'executiu pretén elevar a rang legal la ràtio entre els VTC i el taxi davant la previsió que el Suprem pogués anul·lar-la.El nou text legal també pretén fixar per llei el percentatge de serveis que les empreses com Uber poden realitzar dins i fora de la comunitat autònoma en la qual tenen llicència, de manera que els transports fora de la regió no superin el 20% dels totals.L'aprovació d'aquest nou text legal, que ara compta amb un mes per aconseguir suports suficients d'altres formacions polítiques i ser convalidat pel Congrés, té lloc amb prou feines quatre mesos després que Foment aprovés els últims requisits que va imposar als VTC.En concret, el desembre de 2017 el govern espanyol va aprovar per Decret Llei la prohibició de vendre llicències per prestar aquests serveis en els dos anys següents a la seva consecució i l'obligació de donar compte en un registre públic de tots els serveis que realitzin, amb la finalitat de comprovar que s'efectuen legalment.Es dóna la circumstància que aquestes mesures també van ser recorregudes per la CNMC davant el Suprem, en considerar que són injustificades i contràries a la lliure competència, i que a més perjudiquen els usuaris d'aquests serveis.

