Tania Sánchez serà la número dos d'Errejón a Madrid

Tania Sánchez, en una imatge d'arxiu. Foto: E.P.

Tengo el honor de contar con @Ainhat como número 2 de mi candidatura a la Comunidad de Madrid. Una de las mujeres que mejor conoce la política madrileña. Gracias por asumir este reto y aportar una experiencia imprescindible a este equipo — Íñigo Errejón (@ierrejon) 20 d’abril de 2018

La diputada i membre de la direcció de Podem a Madrid Tania Sánchez serà la número dos de la llista d'Íñigo Errejón per a les eleccions autonòmiques del 2019. La confirmació del tàndem arriba després d'una crisi oberta per Carolina Bescansa -que havia de ser inicialment la número dos- amb el seu suposat pla per desbancar Pablo Iglesias. Tant el secretari general com Errejón es van afanyar en tancar la polèmica aquest dijous, quan tan sols feia 24 hores que la crisi s'havia obert "Tinc l'honor de comptar amb Tania Sánchez com a número dos de la meva candidatura a la Comunitat de Madrid. Una de les dones que millor coneix la política madrilenya. Gràcies per assumir aquest repte i aportar una experiència imprescindible a aquest equip", ha assegurat Errejón en un tuit. En declaracions a La Sexta, el secretari d'Anàlisi Estratègic ha explicat també que es tracta d'una decisió avalada per Iglesias i que, per tant, no ha estat una "sorpresa" per a ell.El tercer lloc de la llista l'ocuparà el secretari general de Podem a Madrid, Ramón Espinar, tal i com van explicar Iglesias i Errejón en la compareixença que van fer aquest dijous per exhibir unitat i acabar amb la polèmica per la filtració del suposat pla de Bescansa per desbancar el secretari general.El termini per presentar la llista completa finalitza aquesta mitja nit. Es dona per fet que Errejón té marge per triar el 60% dels llocs de la llista, un percentatge acordat amb Iglesias en una negociació no exempta de tensions. Qui va ser número dos de l'actual líder de Podem sí ha reiterat que el seu objectiu és fer una llista d'"unitat" de totes les sensibilitats del partit.Errejón ha tornat a titllar de "despropòsit" el suposat pla de Bescansa que es va filtrar per Telegram, però ha celebrat que almenys hagi servit per "precipitar un acord". L'executiva de Podem haurà d'avaluar a la seva pròxima reunió si pren algun tipus de mesura disciplinària contra la diputada i cofundadora del partit.

