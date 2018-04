​Barcelona no rebaixarà les tarifes de l'escola bressol per a les rendes més altes

Essomba i Ortiz presenten la preinscripció de les escoles bressol Foto: ACN

La tinent d'alcalde de Drets Socials de Barcelona, Laia Ortiz, ha anunciat aquest divendres que l'Ajuntament mantindrà el model i els trams de tarifació social de les escoles bressol públiques , i que destinarà els 1,5 milions que va acordar en negociacions pressupostàries a "reforçar l'equitat", a famílies que no puguin pagar el mínim i a les quals hagin canviat de situació. D'aquesta manera el govern municipal no ha atès la demanda de la plataforma Escola Bressol Municipal de garantir que ningú paga més de 289,30 euros mensuals El govern d'Ada Colau ha estudiat revisar el sistema, com va acordar amb el PDECat a la negociació de Pressupostos –que no van prosperar al ple i es van aprovar per qüestió de confiança-, i Ortiz ha destacat a la roda de premsa que fixar un màxim de 290 euros –l'anterior preu- implicaria un cost d'uns set milions d'euros per a l'Ajuntament.La tarifació social, impulsada l'any passat , estableix diversos preus en funció de trams de renda –des dels 50 euros fins a 395- , i "ha facilitat i millorat l'equitat del conjunt del sistema", mitjançant el qual el 70% de les famílies paguen menys o igual que amb l'anterior, segons Ortiz."Ningú ha abandonat guarderies perquè s'hagin encarit per la renda", ha garantit, i ha defensat que el sistema ha millorat significativament l'accés de les famílies que abans no escolaritzaven i que la situació econòmica no sigui una barrera per entrar a l'escola bressol.Els 1,5 milions d'euros que van acordar reservar es destinaran a les famílies que no puguin pagar els 50 euros mínims –cosa que també va demanar el PDECat- i a famílies que han canviat de situació en l'últim any, del qual depèn el preu, per exemple si algun membre s'ha quedat en atur en aquest període i no pot assumir el preu que li tocaria amb la renda anterior.Des de la futura Escola Bressol Municipal Encants, Ortiz ha destacat que en el proper curs entraran en funcionament tres noves escoles bressol públiques –aquesta, a Sagrada Família, la del Canòdrom a Congrés, i l'Aurora al Raval-, amb les quals Barcelona aconseguirà les 101 escoles, sent la primera ciutat espanyola a superar el centenar.A més d'aquestes noves, el govern municipal preveu obrir altres tres per al curs 2019-2020 i altres quatre en el següent, amb les quals les places d'escola bressol pública superaran per primera vegada les de privada, ha dit el comissionat d'Educació, Miquel Àngel Essomba, que ha assegurat que amb les noves s'estan "fregant".La preinscripció, entre el 2 i el 14 de maig, podrà realitzar-se per primera vegada per Internet, una cosa que Essomba considera que facilitarà el procés a les famílies, que a més veuran simplificada la documentació que han d'aportar, ja que la informació serà comprovada automàticament per l'Ajuntament.A més, les escoles bressol municipals seguiran incorporant innovacions basades en la coeducació, la sostenibilitat, la integració social i l'acció comunitària, a més de flexibilització d'horaris a l'Aurora, on hi haurà torn de matins i de tardes.Ortiz ha destacat que seguiran impulsant el sistema d'escoles bressol públiques, que tenen una demanda no atesa de prop d'un 43%, xifra que oscil·la entre districtes i que el passat curs va implicar que es quedessin sense la plaça sol·licitada en el sistema públic unes 4.200 persones.Ha ressaltat que l'Ajuntament duu a terme aquest esforç continuat per ampliar i millorar la xarxa d'escoles bressol en solitari malgrat que per llei hauria d'invertir-hi també la Generalitat, motiu pel qual el consistori va presentar un contenciós administratiu . "És inconcebible que un país com Catalunya no aposti per l'escolarització 0-3", ha asseverat.

