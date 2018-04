Els Mossos identifiquen una vintena de persones al Berguedà per arrencar símbols independentistes

Aspecte de l'Ajuntament d'Avià, abans que en despengessin la pancarta. Foto: Ajuntament d'Avià

Els Mossos d'Esquadra han identificat 21 persones que arrencava símbols independentistes a Avià (el Berguedà). Els fets han passat a dos quarts d'1 de la matinada d'aquest divendres, després que un nombrós grup de persones despengés banderes i llaços grocs de fanals, arbres i façanes de cases particulars, i es disposés a endur-se la pancarta pels presos polítics que llueix de fa setmanes al balcó de l'Ajuntament. Han estat els propis veïns de la zona els qui han avisat a la policia catalana, que s'han desplaçat a Avià i han aixecat acta. Fonts del cos han assegurat aque "el que s'ha fet és aixecar acta i identificar-los" com es fa en "qualsevol altre" incidència ordinària.L'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, ha explicat que "aquest grup de persones han tret la pancarta per l'alliberament dels presos i també llaços grocs que els veïns havien posat en diferents parcel·les tancades". Canal ha assenyalat que aquesta vintena de persones "no eren veïns de la població", sinó que "venien de molt avall, no hi havia ningú d'Avià ni de la comarca". Segons l'alcaldessa, els vàndals anaven ben preparats: "Portaven pals llargs per despenjar banderes, llaços i pancartes de balcons i fanals, un material que els Mossos han requisat".Patrocini Canal ha destacat que la setmana que ve reunirà la junta de portaveus del consistori, per tal d'estudiar si es presenta una denuncia.

