Detingut a Tarragona un home amb vuit ordres de recerca per estafes arreu de l'Estat

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts, 17 d'abril, a Tarragona un home de 42 anys, amb domicili desconegut, com a presumpte autor dels delictes de falsificació de document públic i estafes. L'arrestat tenia vuit ordres de recerca i detenció per estafes arreu de l'estat espanyol i dues d'elles ordenaven el seu ingrés a presó.L'home va ser reconegut per tres agents de paisà que en identificar-lo i escorcollar-lo li van trobar 28 documents acreditatius, 19 d'ells presumptament falsificats. El detingut, amb nombrosos antecedents policials per estafes, va passar dijous a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.Els fets es remunten a dimarts passat, a 13.10 hores, quan tres agents de paisà van observar un home que caminava per la vorera del passeig Rafael de Casanova de Tarragona que els va resultar sospitós perquè la seva fisonomia i indumentària coincidia amb delinqüents habituals de la zona.Tot seguit, els mossos van identificar-lo i, com que no els va donar explicacions aclaridores de la seva procedència, van decidir escorcollar-lo. L'home portava diners en efectiu, un targeter amb diferents documents acreditatius tipus DNI i, a l'interior de la motxilla, diversos documents.Per tal de verificar la seva identitat, els agents van traslladar-lo a dependències policials de Tarragona. Una vegada allà, mitjançant les empremtes dactilars, van comprovar que no era la persona que havia dit ser i van veure que tenia vuit ordres de recerca i detenció, dues de les quals ordenaven el seu ingrés a presó per delictes d'estafa.També van trobar diverses factures de telefonia mòbil relacionades amb terminals que havien estat donats d'alta a nom de persones amb documents falsificats. Concretament, van intervenir 28 documents acreditatius, 19 d'ells presumptament falsificats, vuit a nom de diferents persones i 10 targetes SIM de telèfon mòbil. Per tot plegat, els Mossos d'Esquadra van detenir l'home per un delicte de falsificació de document públic i altres estafes.Els Mossos d'Esquadra han recordat, a través d'un comunicat, "la importància de no donar dades personals a persones que no siguin de confiança". A més, han explicat que tal anar amb compte amb la informació que es publica a la xarxa i tenir cura de qui hi pot tenir accés.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)