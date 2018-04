Òmnium respon a la Guàrdia Civil: els socis financen les campanyes

Concentració en favor d'Òmnium Cultural Foto: Adrià Costa

Òmnium Cultural ha donat resposta a les darreres acusacions de la Guàrdia Civil sobre el finançament de l'entitat, i ha afirmat que les accions i les campanyes es financen amb les quotes dels més de 110.000 socis. D'aquesta manera, l'entitat ha sostingut que el cos armat "falseja la realitat" quan conclou en el seu informe que Òmnium va rebre 61.879 euros de la Generalitat com a "societat interposada" per fer les tasques de contractar empreses que fessin i repartissin cartells per instar la participació durant l'1-O."Òmnium no rep subvencions ni fa encàrrecs de la Generalitat tal com se’ns acusa sense proves. Òmnium fa les accions i campanyes que considera en exercici de la llibertat d’expressió, finançades per les quotes dels més de 110.000 socis", ha assenyalat l'entitat en una piulada al Twitter.Segons la versió de la Guàrdia Civil, el Govern va utilitzar Òmnium com a "societat interposada" i contractar l'elaboració i difusió d'aquests cartells "amb logotip de la Generalitat". Aquest procés, sosté el cos armat, " es va gestionar des de l'entitat "per ocultar que era la pròpia Generalitat la que sufragava les despeses.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)