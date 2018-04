El govern espanyol demana respectar Felip VI i l'himne espanyol a la final de Copa

Estelades en un partit del Barça. Foto: ACN

En la seva intervenció d'aquest divendres, el portaveu del govern espanyol també ha tancat files amb el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, per les declaracions en les quals afirma que no s'han destinat recursos públics a l'organització del referèndum de l'1-O. En concret, ha afirmat que en la informació comptable de la qual disposen "no consta ni un euro" públic destinat a la votació que va ser considerada il·legal pel Tribunal Constitucional.

El Barça i el Sevilla disputaran la final de la Copa del Rei aquest dissabte. Que el conjunt blaugrana arribi al darrer partit d'aquesta competició no és pas sorprenent i tampoc ho és que l'afició entoni una ensordidora xiulada quan sona l'himne espanyol i apareix Felip VI. Davant la possibilitat d'una nova acció de protesta política dels aficionats culers, el govern espanyol ja ha mogut fitxa.En la roda de premsa posterior al consell de ministres, el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha demanat respecte pel monarca i els símbols espanyols. "Siguem respectuosos, el respecte és l'expressió d'una democràcia madura i consolidada", ha exposat el també ministre de Cultura.Méndez de Vigo defensa que l'afició del Barça ha de tenir el mateix respecte que també han de tenir els aficionats de la selecció espanyola amb Gerard Piqué. En aquest sentit, ha assenyalat que ell mateix ha demanat que no es xiuli al defensa català.Méndez de Vigo ha afirmat que, en tot cas, el ministeri d'Hisenda remetrà "immediatament" la informació que ha requerit el Tribunal Suprem perquè el jutge Pablo Llarena pugui "qualificar-la jurídicament". Ha assegurat també que, un cop el Constitucional va tombar la partida del pressupost destinada al referèndum va ser "anul·lada" pel govern espanyol, que des del 20 de setembre tenia un control total de les finances de la Generalitat.Preguntat per si considera que Montoro s'ha excedit en les seves declaracions, Méndez de Vigo no s'ha mogut ni un mil·límetre de la seva línia discursiva. Ha insistit una i altra vegada que el govern espanyol posarà a disposició de la justícia "tota la informació" de la qual disposa i que, en tot cas, serà el jutge qui, amb aquesta informació i els informes elaborats per la Guàrdia Civil, determinarà els fets.

