La Moncloa fa costat a Montoro i ratifica que «no consta ni un euro públic» destinat a l'1-O

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha tancat files amb el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, per les declaracions en les quals afirma que no s'han destinat recursos públics a l'organització del referèndum de l'1-O. En concret, ha afirmat que en la informació comptable de la qual disposen "no consta ni un euro" públic destinat a la votació que va ser considerada il·legal pel Tribunal Constitucional. Sí ha dit, però, que caldrà revisar la seva "verosimilitud".

Méndez de Vigo ha afirmat que, en tot cas, el ministeri d'Hisenda remetrà "immediatament" la informació que ha requerit el Tribunal Suprem perquè el jutge Pablo Llarena pugui "qualificar-la jurídicament". Ha assegurat també que, un cop el Constitucional va tombar la partida del pressupost destinada al referèndum va ser "anul·lada" pel govern espanyol, que des del 20 de setembre tenia un control total de les finances de la Generalitat.Preguntat per si considera que Montoro s'ha excedit en les seves declaracions, Méndez de Vigo no s'ha mogut ni un mil·límetre de la seva línia discursiva. Ha insistit una i altra vegada que el govern espanyol posarà a disposició de la justícia "tota la informació" de la qual disposa i que, en tot cas, serà el jutge qui, amb aquesta informació i els informes elaborats per la Guàrdia Civil, determinarà els fets. El PP, però, sí ha manifestat els seus dubtes amb Montoro. El vicesecretari de Política Social del PP, Javier Maroto, ha apuntat aquest divendres la possibilitat que el Govern de Carles Puigdemont fes "martingales" per destinar diners públics a l'1-O malgrat el "control extraordinari" del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, sobre els comptes de la Generalitat. Ha respost d'aquesta manera les preguntes sobre les contradiccions entre els informes de la Guàrdia Civil i els d'Hisenda, que apunten en direccions diferents sobre una possible malversació de diners públics per part dels líders del procés, cosa que ha comportat xocs també entre el PP i Cs. Malgrat que la Guàrdia Civil xifra en 1,9 milions els diners suposadament malversats, Hisenda sosté que no es va gastar "ni un euro" públic en el referèndum. Segons Maroto, no es pot dubtar de la "contundència" del govern espanyol a l'hora de "defensar la legalitat" a Catalunya ni de "l'esforç extraordinari" de control de Montoro, i l'únic "dubte" que hi pot haver és si "malgrat els instruments tècnics i jurídics, com en altres ocasions, els independentistes han trobat alguna martingala" per finançar amb diners públics el referèndum. En aquest sentit, ha apuntat que, si hi ha alguna constància d'aquest suposat ús de diners públics, cal "investigar-ho".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)