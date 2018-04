Vaga de controladors aeris a l'aeroport del Prat a partir del 20 de juny

La torre de control de la Terminal 1 de l'aeroport del Prat Foto: ACN

Els controladors aeris del Prat han acordat fer aturades de 24 hores a partir del proper 20 de juny. El 85% dels treballadors del centre de control de l'aeroport reunits aquest divendres en assemblea han decidit anar a la vaga. Segons expliquen fonts del sindicat majoritari, Unió Sindical de Controladors Aeris (USCA), "la falta de personal és el gran problema" i per això han decidit fer les aturades.En un comunicat, els controladors ja van vaticinar un estiu de "col•lapse" a l'aeroport barceloní a causa de "la manca" de supervisors a les torres de control, que "s'ha fet crònica", asseguraven. Tot i que Enaire ha fet convocatòries per contractar professionals, "no s'arribarà temps" perquè els nous controladors arribin a l'estiu, quan hi ha més vols."No és una previsió pessimista, és realista", anticipava en el comunicat el portaveu d'USCA, Pau Marí. Segons USCA, l'aeroport ja acumula un 9,4% més de passatgers que l'any passat per aquestes dates.

