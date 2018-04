El govern de Rajoy afirma que «mai donarà cap contrapartida» a ETA

"Puc assegurar contundentment que aquest govern mai donarà cap contrapartida a ETA". Aquesta és la resposta que ha donat el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, al comunicat en el qual ETA reconeix el "dany" causat i demana perdó a part de les víctimes. El ministre ha subratllat que es tracta d'una "derrota sense pal·liatius" de l'organització terrorista gràcies a la força de la llei, de la cooperació internacional i de la ciutadania espanyola.Méndez de Vigo ha insistit que en un dia com avui cal estar "especialment" al costat de les víctimes i ha lamentat que "fa massa temps" que la societat espanyola espera "la dissolució final" de l'organització.El portaveu del govern espanyol ha subratllat que es tracta d'una "derrota total d'ETA, una derrota política, econòmica, social i internacional", motiu pel qual ha deixat clar que "el relat no serà el d'ETA", sinó "el de tots els demòcrates" que han "vençut ETA, amb el suport de les forces de seguretat, els jutges i la cooperació internacional".Són declaracions en línia amb les primeres reaccions del govern espanyol a la notícia, quan havia assegurat que aquesta "no és més que una altra conseqüència de la fortalesa de l'estat de dret que ha vençut ETA amb les armes de la democràcia". "Està bé que la banda terrorista demani perdó a les víctimes, perquè les víctimes, la seva memòria i la seva dignitat, han estat determinants en la derrota d'ETA", havia afegit La Moncloa, que considera que fa molt temps que ETA havia d'haver demanat perdó "de forma sincera i incondicional" pel dany causat.

