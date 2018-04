Apareixen pintades al nucli històric de Montblanc

Una de les pintades que han aparegut a Montblanc. Foto: ACN

El nucli antic de Montblanc (la Conca de Barberà) ha despertat amb la muralla i diverses parets i façanes d'edificis monumentals del nucli històric plens de pintades. Just el mateix dia que la vila ducal dona el tret de sortida als actes festius de la Setmana Medieval.L'alcalde de la població, Josep Andreu, ha condemnat rotundament els actes vandàlics, que haurien tingut lloc pels volts de la una de la matinada i, segons sospita, haurien estat perpetrats per un grup. A banda de la muralla, han resultat afectats una dotzena d'espais, entre els quals, la façana romànica de l'església de Sant Miquel o les parets gòtiques de Santa Maria.Les inscripcions són d'orientacions ideològiques aparentment diverses i en molts casos inconnexes, segons destaca Andreu: des de símbols satànics, missatges suposadament anarquistes o feministes, contra les muralles o oposant-se al turisme. Els Mossos d'Esquadra ja investiguen el cas. L'Ajuntament de Montblanc, per la seva banda, treballa a contrarellotge per netejar les pintades abans de l'inici dels actes de la Setmana Medieval, aquest divendres a la tarda.Creus invertides, pintades amb el "666" –el conegut com a número de la bèstia i associat al satanisme-, la coneguda com a creu del caos, però també altres missatges menys esotèrics com "fora Sant Jordi", "tourist go home", "foc a la muralla i dret a la dona", símbols anarquistes o la inscripció "ACAB" –en anglès "All Cops Are Bastards", en contra dels cossos policials-. Aquests són alguns dels missatges que han aparegut a la muralla, en parets i façanes d'esglésies monumentals –a banda de les de Sant Miquel i Santa Maria també s'ha vist afectada la de Sant Marçal- o, fins i tot, sobre el paviment del carrer Major."No crec que hi hagi ideologia que pugui sustentar això. Si algú no vol turisme, ara que tindrem turisme dos caps de setmana a l'any amb Sant Jordi, que ho faci d'una altra manera però no aquesta salvatjada de malmetre el patrimoni històric i artístic de Montblanc", ha lamentat l'alcalde, desconcertat.Aquest divendres al matí, els Mossos d'Esquadra han visitat els espais afectats i han pres imatges per començar a investigar el cas. Andreu, acompanyat del capellà de la població –alguns dels espais afectats són propietat del bisbat-, tenia previst desplaçar-se a comissaria aquest divendres al migdia per a presentar formalment la denúncia pels fets.Calcula que les pintades, al voltant d'una dotzena, les van efectuar entre la una i un quart de dues de la matinada. "Devia ser una colla de gent, perquè una persona és impossible", apunta. Explica l'alcalde que fa uns anys va haver una pintada a la mateixa muralla, de "fora muralles" i en fa un, una altra de "foc a la muralla". Van ser casos però, aïllats en un espai concret, a diferència d'aquesta ocasió, amb nombroses inscripcions per tot el nucli històric. "Estem indagant", ha afegit. "Tant de bo sapiguem qui ho ha fet: al marge de les conseqüències penals, tindran el rebuig de tota la ciutadania de Montblanc", ha advertit.Un cop els investigadors dels Mossos han conclòs les tasques sobre el terreny, el consistori ha enviat ràpidament una màquina i diversos operaris per iniciar les tasques de neteja dels espais. Estan aplicant aigua i sorra a pressió. L'objectiu és poder completar la feina i deixar-ho tot net abans de les sis de la tarda, quan està previst el pregó d'inici de la Setmana Medieval. "Però damunt dels carreus és molt difícil que marxin les pintades", ha admès l'alcalde.

