El Consell de Política Fiscal i Financera abordarà al maig el nou model de finançament

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, en una imatge recent. Foto: ACN

El govern espanyol convoca una reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per al maig, per abordar la reforma del model de finançament autonòmic. Una reunió que arriba molt tard, ja que el sistema s'havia d'haver actualitzat ja el 2014 i, en tot cas, la conferència de presidents del gener de 2017 va acordar que el nou model hauria d'estar vigent ja l'any passat.Tot i això, el comitè d'experts amb representants de cada autonomia va entregar el juliol passat el seu informe i, des de llavors, l'Estat no ha fet més passos en aquesta direcció. El mes que ve, però, els representants del govern espanyol i els responsables econòmics de les comunitats autònomes per fi obriran la discussió d'aquesta qüestió, per la qual han pressionat governs com el valencià o el balear. Mariano Rajoy, a més, s'ha reunit recentment amb els presidents andalús i aragonès per tractar aquest àmbit.Així, en anunciar aquesta reunió, el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha subratllat la necessitat de "lleialtat i cooperació institucional per mantenir el diàleg fructífer de tots", entre l'executiu central i els autonòmics. El debat, en tot cas, afirma que es pot abordar perquè "la situació econòmica ha millorat substancialment", cosa que ha exemplificat amb les noves dades dels ratings de deute, un informe de l'FMI que eleva les previsions econòmiques d'Espanya, la caiguda del dèficit o el creixement turisme. Així mateix, ha subratllat la importància del pressupost per consolidar aquesta situació, un objectiu que el PNB cada cop posa més fàcil Pel que fa al paper de la Generalitat intervinguda al CPFF, el secretari d'Estat per a les administracions públiques i màxim encarregat de l'aplicació de l'article 155, Roberto Bermúdez de Castro, va assegurar dijous que el Govern hi serà present. Segons va avançar, el secretari d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, "rebrà l'ordre" d'assistir a la reunió, "i vindrà". "Complirà la seva obligació", va afirmar, tot i que, fins ara, el Govern havia declinat participar en els debats del nou finançament.

