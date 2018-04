​Otegi, sobre la declaració d'ETA: «És una contribució definitiva a la pau»

El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmat que la declaració feta pública aquest divendres per ETA, en què demana perdó a les víctimes i reconeix el dany causat , és un "fet històric sense precedents" i una "contribució definitiva a la pau, a la convivència i a la reconciliació".Otegi ha assenyalat també que el comunicat de l'organització terrorista suposa una interpel·lació "a tots" a l'hora d'assumir les pròpies responsabilitats i ha remarcat que encara queda un camí per recórrer, que cal fer "junts", segons ha dit. El dirigent d'EH Bildu ha fet aquestes declaracions en una compareixença des de Bilbao després de la reunió extraordinària aquest matí de la mesa política de la coalició.Ha assenyalat que el comunicat d'ETA és, tant pel context polític "en el que es produeix un escenari de deriva autoritària i recentralitzadora per part del govern del PP", com pel seu propi contingut, "un fet històric sense precedents en la història recent del país".El coordinador general d'EH Bildu ha dit que no només es tracta d'una "aportació constructiva en la mesura en què ofereix una valoració humana i política en termes d'autocrítica", sinó que representa també "una contribució definitiva a la pau, a la convivència i a la reconciliació" i una "aportació inestimable en el camí de construir un futur diferent". "També suposa una interpel·lació que tots ens afecta perquè tots siguem capaços també d'assumir les nostres pròpies responsabilitats. Ningú està exempt d'aquesta tasca.", ha destacat.El dirigent d'EH Bildu ha posat en relleu que l'esquerra sobiranista "es congratula pel treball que ha desenvolupat perquè fets com els d'avui, o els que es podrien produir en breu, siguin una realitat" i ha dit que des de la coalició elogien "el conjunt del poble pels avenços que s'estan produint en el camí de la pau i la llibertat". Finalment, Otegi ha ressaltat que encara queda un camí per recórrer, que cal fer "junts" i ha afegit que EH Bildu "posarà, com sempre, el millor de si mateixa per fer-ho possible".

