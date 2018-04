​El videoclub més veterà de l'Estat, en perill: «No puc pagar 8.000 euros de lloguer»

Els videoclubs han aconseguit sobreviure malgrat la pirateria. La propietària del Video Instan, Aurora Depares, explica que n'hi ha 450 a l'estat espanyol i que tenen un grup de Whatsapp on comparteixen els films que funcionen més i es donen ànims "en els dies més dolents". Quan hi ha un Barça-Madrid o hi ha alt voltatge polític, ningú està per pel·lícules. La pirateria es va fer forta sobretot des del 2008, recorda Depares. Abans llogaven fins a un 60% més que ara, i havien arribat a tenir una dotzena de treballadores. Ara en són cinc, i quan es traslladin al carrer Viladomat en seran sis o set. El 80% de les pel·lícules es lloguen en DVD i el 20% restant en Blu-ray i VHS. N'hi ha que no es troben en DVD.



Des de fa un temps s'ha fet fort un altre fenomen, el de les plataformes digitals que ofereixen sèries i pel·lícules a canvi d'un abonament mensual. Hi ha Netflix, HBO, Movistar i Filmin. Depares assegura que no hi està en contra –una de les recompenses de la campanya de micromecenatge és una subscripció a Filmin de quatre mesos-, però reivindica que el catàleg del Video Instan és "molt més ampli" que el d'aquestes plataformes, on els drets per exhibir films duren només un temps. Allà hi ha "el que us posen", sosté ella, mentre que al videoclub n'hi ha per triar i remenar, i per això defensa que han de continuar existint.

L'entrada de Video Instan al carrer Enric Granados. Foto: Albert Alcaide