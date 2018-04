​Barcelona farà retocs a la Rambla del Raval per fer-la més veïnal

El gat de Botero de la Rambla del Raval. Foto: Jordi Bes

El cor del Raval de Barcelona es transformarà perquè el barri, que ha tornat a situar-se a l'ull de l'huracà per la polèmica dels "narcopisos" , passi a tenir una gran plaça pública que afavoreixi l'ús veïnal. L'Ajuntament iniciarà a la tardor una bateria de retocs a la Rambla del Raval i a les places de Vázquez Montalbán i Salvador Seguí –on hi ha la Filmoteca- perquè estiguin millor connectades entre elles. La nova imatge s'estrenarà la primavera del 2019, i suposarà moure l'emblemàtic gat de Botero a un punt al mig de la Rambla –ara està a prop d'un extrem- perquè presideixi la nova plaça i tingui més protagonisme.Segons ha subratllat aquest divendres la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, el districte té "poc espai públic", i considera que cal "aprofitar-lo al màxim". Ha recordat que en el seu moment es va crear aquest espai per "esponjar" el Raval i fer que el barri respirés una mica entre tants edificis atapeïts, però hi ha aspectes pendents que pretén resoldre amb la reurbanització, que s'ha concebut amb la participació dels veïns. "La ciutat canvia, els usos canvien i adeqüem els espais públics a les realitats del barri", ha indicat.La intervenció, que forma part del Pla de Barris del Raval i el Gòtic Sud, té un pressupost d'1 milió d'euros. El canvi més significatiu és que s'elevarà el pas de vianants al tram més central de la rambla, o sigui que el trànsit rodat i les bicicletes estaran al mateix nivell que els vianants per afavorir el seu pas, i això obligarà a limitar encara més la velocitat dels vehicles. El projecte implicarà eliminar alguna plaça d'aparcament, i a la part de dalt es mantindrà la circulació, però sense rotonda.La finalitat del projecte és potenciar aquesta zona de Barcelona com a espai de trobada i d'estada per al veïnat del barri, que tingui un ús intergeneracional i evitar "els usos excloents", que els sensesostre se'l facin només seu. A la rambla s'eliminaran els margallons, les palmeres baixes, per evitar que tinguin l'efecte "muralla" d'ara, i es substituiran per parterres verds. També es canviaran els bancs. Se'n posaran uns amb forma corba per facilitar la interacció veïnal, en comptes dels d'ara que són seients individuals o bancs amb separadors per evitar que hi dormin les persones sense una llar.També es duplicarà l'espai de joc infantil i es posaran facilitats per als veïns perquè facin les activitats que els agraden. A la plaça de Vázquez Montalbán es crearà una zona de ping-pong i per practicar el bàdminton, molt popular entre els barcelonins d'origen pakistanès i de Bangladesh. A la Rambla es crearà una zona amb miralls per als joves que ballen, i s'hi col·locarà un nou lavabo públic amb cabina autorrentable. Ja n'hi ha un a la plaça de Salvador Seguí. A més, a les places es plantaran nous arbres.

