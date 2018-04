L'Audiència de Girona manté en presó el detingut pel doble crim de Susqueda

L'acusat pel doble crim de Susqueda, Jordi Magentí, continuarà en presó provisional. Així ho ha decidit l'Audiència de Girona, que ha desestimat el recurs que havia presentat la defensa del presumpte assassí, que considerava que se li havia fet un "vestit a mida" Segons l'Audiència, hi ha una "base indiciària sòlida i suficient" contra Magentí, que justifica el seu manteniment a la presó. El tribunal analitza tot el que ha aportat la investigació i subratlla que no té "cap mena de dubte" que el sospitós estava a la zona de la Rierica, fixada com a escena del crim, en el moment dels fets. Entre els indicis, destaca que les càmeres de videoviligància van captar el seu cotxe, que les proves de sonometria han fixat aquest punt on Magentí solia pescar com el lloc on es van disparar els trets i que la pedra que llastrava el cos del noi provenia de la casa semiesfondrada que hi ha a la platja.La sala argumenta, a més, que Magentí, tot i haver donat diferents versions, finalment va admetre que es trobava a la zona . L'Audiència el manté a presó perquè entén que existeix risc de fugida ja que la seva dona viu a Colòmbia i no té "llaços sòlids d'arrelament" i, també, perquè no es pot descartar que "pretengués influir en diferents testimonis" si sortís en llibertat.

