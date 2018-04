Colomines: «Com que no han pogut amb la caça major, van a per la menor»

El director de l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat, Agustí Colomines, ha afirmat aquest divendres que la seva imminent destitució respon a una voluntat d'anar de "caça menor" i que la seva figura els "molesta molt". "Com que no han pogut amb la caça major ara van a per la caça menor", ha assenyalat Colomines en declaracions a TV3 , en què també ha afegit que l'executiu espanyol té com a objectiu "destruir l'administració catalana". "Ens mana la metròpoli, estan a 600 quilòmetres, no tenen ni idea de com funciona l'administració", ha continuat l'encara director de l'Escola d'Administració Pública, que ha denunciat en "cada pagament et demanen que juris la Constitució i que els diners no van pel procés sobiranista".El director de l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat afirma que el govern espanyol va destituir els càrrecs que eren "fàcils", com el personal eventual i càrrecs de confiança, i que "destituir secretaris i directors generals ja era un pas més". Per Colomines, la seva destitució no és per la tasca feta al llarg dels dos anys en el càrrec perquè, segons assegura, no li han preguntat mai per la seva feina.Colomines ha acusat el govern espanyol d'estar "esfilagarsant la Generalitat" i de voler "desfer les autonomies a trossos". Per aquest motiu, ha destacat la importància de "recuperar el govern". "Si tinguéssim Govern, això no hauria passat", ha comentat el director de l'Escola d'Administració Pública, ni tampoc els altres cessaments més recents d'alts càrrecs de la Generalitat.Colomines ha explicat que seguirà al seu despatx fins que se li comuniqui oficialment el seu relleu al capdavant del càrrec tot i que ha confessat que des del primer dia d'aplicació del 155 ja estava preparat per aquest moment.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)