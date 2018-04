Torrent demana un Sant Jordi «que no oblidi» la cultura ni els dirigents presos i exiliats

Roger Torrent, en la lectura de textos en motiu de Sant Jordi. Foto: ACN

El president del Parlament, Roger Torrent, ha reclamat aquest divendres un Sant Jordi "festiu, alegre i somrient". I que "no oblidi el nostre patrimoni cultural i el que dilluns no podran ser amb nosaltres per celebrar la diada". Ho ha dit en l'acte de lectura pública al pati de la biblioteca de la cambra catalana. "Tanmateix ni l'anormalitat institucional i política ni la injústica que pateixen els que són privats de llibertat ens ha de fer renunciar a l'alegria, el somriure i la llibertat de la festa de Sant Jordi", ha afegit Torrent.El president del Parlament ha apel·lat als valors d'aquesta diada, que s'han de "defensar i protegir ara més que mai", com ara "l'amor per la convivència" que augura per dilluns als carrers del país. Així, ha parlat d'un Sant Jordi "inusual" i ha assegurat que tindran "molt present els que avui encara són privats de llibertat i no ens poden acompanyar, no poden celebrar la diada de Sant Jordi".Explícitament s'ha referit a l'expresidenta de la cambra Carme Forcadell –és ara a Alcalá-Meco- i a Lluís Puig, conseller de Cultura, que és a Brussel·les. "És un Sant Jordi diferent", ha insistit. "No hi ha govern, ni tan sols un de provisional atesa l'aplicació del 155", ha afegit el president del Parlament. I tot i l'"anormalitat" política i institucional, Torrent ha demanat celebrar l'amor i la cultura i reclamar la llibertat i la convivència social. "És una manera d'expressar el que som, el que volem ser". "Apel·lo als valors de Sant Jordi, crec que són valors que hem de defensar i protegir sempre, ara més que mai", ha assegurat. I de fet, augura que s'exemplificarà així als carrers de Catalunya dilluns.En aquest context, Torrent ha reclamat també posar en valor la literatura catalana. "Ens passa que no sabem valora prou bé com es mereix el que fem a casa; en molts àmbits, particularment també en la literatura". Per això ha instat a reivindicar dilluns en una doble direcció: la dels valors fonamentals i la de la literatura. "És molt significatiu que al llarg de la història hàgim destil·lat el que som en una diada cívica per celebrar l'amor i la cultura", ha resolt Torrent.El president de la cambra ha arrencat la lectura pública amb un fragment de Tirant Lo Blanc de Joanot Martorell, i l'han seguit Eusebi Campdepadrós (JxCat), Alba Vergés (ERC) i David Pérez (PSC) com a membres de la Mesa. També hi havia la portaveu socialista, Eva Granados, i la diputada Assumpta Escarp; la portaveu dels comuns, Elisenda Alamany; i Nacho Martín Blanco i Susana Beltran, diputats de Cs, així com Laura Borràs i Quim Torra (JxCat) i Mònica Palacín (ERC), entre d'altres. El PP i la CUP no hi han pogut assistir per motius d'agenda.L'acte al Parlament es porta a terme en col·laboració amb la Institució de les Lletres Catalanes i en aquesta edició es recorden els 550 anys de la mort de Joanot Martorell; el centenari dels naixements de la poetessa Montserrat Abelló, l'escriptora, pedagoga i política Maria Aurèlia Capmany, el filòsof i teòleg Raimon Pannikkar i l'escriptor Manuel de Pedrolo; i el cinquantè i el vintè aniversari de les morts de l'escriptor Carles Fages de Climent, i de la poetessa Maria-Mercè Marçal.

