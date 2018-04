L'«altra Europa» que sí s'arromanga per Catalunya

Segons l'eurodiputat eslovè Ivo Vajgl, Catalunya acabarà sent "una estrella de la Unió Europea"

Els eurodiputats Ramon Tremosa, Josep Maria Terricabras, Ivo Vajgl (president de Plataforma de Diàleg UE-Catalunya), Izaskun Bilbao i Eleonora Forenza, a l'Ateneu Barcelonès Foto: ACN

Una oda al diàleg. Un prec perquè les institucions europees s'arromanguin i intervinguin per aconseguir una sortida negociada al conflicte entre Catalunya i Espanya. Aquest és el missatge teixit per la plataforma Diàleg UE-Catalunya, formada per una quarantena d'eurodiputats de fins a cinc formacions polítiques de fins a 11 països diferents. En un acte celebrat a l'Ateneu Barcelonès ha volgut traslladar als sobiranistes catalans que "no estan sols" malgrat l'eixordador silenci de les institucions de la Unió Europea. Que existeix una "altra Europa" que no és la de Jean Claude Juncker, Antonio Tajano i Donald Tusk que sí aixeca la veu i que batalla per la defensa de la democràcia, els drets i les llibertats.L'expectació de l'acte d'aquesta plataforma que té ja cinc mesos de vida s'ha concentrat especialment en les veus dels representants europeus que han decidit omplir el buit institucional, denunciar la repressió i abanderar el diàleg sobre la base del dret a l'autodeterminació. A l'horitzó de totes les intervencions han dibuixat la celebració d'un referèndum pactat com a mètode de resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya. Les paraules de Raül Romeva, empresonat a Estremera i ex-eurodiputat, han ressonat en l'acte per boca de la seva parella, Diana Riba: "Europa no pot tancar els ulls a aquesta realitat, s'hi juga la seva credibilitat".L'exministre d'Exteriors eslovè i eurodiputat de l'ALDE Ivo Vajgl, portaveu de la plataforma, ha reivindicat aquest dret dels catalans com a ciutadans europeus i lamentat el silenci de les principals institucions europees davant la repressió que estan patint els líders independentistes. "No hi ha arguments per tenir dirigents a la presó", ha subratllat. Vajgl ha insistit que la democràcia és "escoltar i entendre a l'altre" a través dels arguments i del diàleg. També s'ha mostrat convençut que, en uns anys, Catalunya acabarà sent "una estrella de la Unió Europea" si la seva gent hi creu i hi treballa malgrat les actuals circumstàncies.Sobre l'escenari, dura crítica a l'actuació del govern espanyol. "Aquest no és un afer espanyol, és un afer europeu", ha advertit l'eurodiputada italiana dels Verds Elonora Forenza, que ha assegurat que sent "vergonya" pel fet que en l'Europa del segle XXI s'estigui parlant de presos polítics i d'exilis mentre les institucions europees no trenquen el silenci. L'organització d'un referèndum, ha dit, "no pot ser castigada com un crim".L'eurodiputada del PNB Izaskun Bilbao s'ha referit al "calvari injustificable" dels nou dirigents "de pau" empresonats que mai "han empunyat una arma" ni han "incorporat el concepte de la violència a la seva hipòtesi política". Ha dit que la "lògica de l'enemic" de l'estat espanyol, del qual ha recordat que encara pateix la seva herència franquista, és el que els manté a la presó. "És hora de canviar les paraules de destrucció recíproca pels discursos de seducció massiva", ha abanderat. Això sí, recordant que el conflicte polític no es resoldrà "ni al marge de la llei ni només amb la llei". Al públic no li ha passat per alt els últims moviments del PNB en clau estatal, que ha anunciat que no pensa presentar una esmena a la totalitat als pressupostos de Mariano Rajoy. Bilbao ha volgut tancar la polèmica demanant no "tacar" l'acte i ratificant-se en el suport del seu partit al procés català.Veus catalanes han nodrit també un acte que ha rebut un agraïment transversal del sobiranisme. Entre el públic hi havia dirigents d'ERC, el PDECat i dels comuns. "Hi ha solidaritat a Europa però també a les institucions tenim amics. L'existència d'aquest grup té un valor incalculable", ha dit l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé. El seu company de partit Josep Maria Terricabras ha afegit que cada cop Europa té més coneixement de què està passant a Catalunya i ha reivindicat la necessitat de romandre a la UE malgrat declarar-se "eurocrític". El seu homòleg del PDECat, Ramon Tremosa, s'ha concentrat en denunciar el comportament "agressiu" d'alguns eurodiputats espanyols i la "impressionant mentida que l'Estat està construint".El periodista Martí Anglada també hi ha intervingut tot advertint que el conflicte català ha enxampat la Unió Europea "sense eines" per front a un "tsunami democràtic". Ha recordat que els diferents estats que en formen part no són "democràticament homogenis" i que això s'està traduint en una solidaritat entre estats que ha titllat de "perversa". D'aquí, es deriva el silenci institucional denunciat.Qui malgrat la seva absència no ha volgut que imperi el silenci ha estat el conseller destituït d'Exteriors i ex-eurodiputat Raül Romeva, que a través de la veu de la seva parella, Diana Riba, ha traslladat un missatge a la plataforma: "Sóc a la presó per fer política i perquè no ens n'hem sortit a l'hora de parlar. Han renunciat a fer política". La solució, recull la missiva, passa per un diàleg que mai han deixat de reivindicar. El públic ha respost dempeus amb un llarg aplaudiment.

