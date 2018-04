Manuel Valls, l'aposta arriscada de Cs per derrotar Colau

Aquest Valls, tant que parla de la Història, hauria de saber que Napoleó no va seduir els catalans malgrat l'oficialització del català, la restitució de la Seca i la gestió imperial directa sense passar per París. Sabeu per què va fracassar? Doncs perquè va cometre l'error de no presentar-se com a cors sinó com a francès.



Li auguro un desastre potser superior al que va patir a França.