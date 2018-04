La CUP demana la dimissió del regidor del PSC que va celebrar l'atac feixista a l'Ateneu de Sarrià

La regidora de la CUP-Capgirem Barcelona Maria José Lecha ha condemnat amb rotunditat, aquest divendres durant la roda de premsa de presentació de les novetats respecte de l'Ateneu de Sarrià, les darreres declaracions que va fer el regidor del PSC a Barcelona Daniel Mòdol, en què va celebrar l 'atac feixista que aquesta instal·lació va rebre a finals de març. D'aquesta manera, la CUP s'afegeix, també, a la petició que aquest dijous al vespre va fer el mateix partit al districte de Sarrià-Sant Gervasi, al considerar que les declaracions de Mòdol son "desencertades i banalitzadores del feixisme"."A nosaltres ens preocupa molt i molt els fets que han passat i la dinàmica que es va viure", ha declarat Lecha. Per això, ha sentenciat, les declaracions de Mòdol són una "alimentació a la impunitat que té en aquests moments -i des de fa mesos- el feixisme i la violència" a Barcelona. En aquest punt, ha exigit la seva dimissió perquè els membres de l'administració han de ser "seriosos i responsables", i ha instat a no "banalitzar" i "frivolitzar" quan es parla de violència.Per la seva part, el regidor del districte, Jaume Asens, ha avisat que s'està en un moment "d'increment de creus gamades, de braços alçats i d'agressions racistes" i que, precisament, les declaracions de Mòdol "banalitzen aquests fets". "No només és una equiparació molt desencertada de les activitats que es feien fins ara al centre", ha explicat el regidor de Barcelona en Comú, sinó que les declaracions de l'edil socialista també "expressaven la seva alegria" per un incendi que podia haver "acabat amb ferits o morts". Per això, ha dit, des de l'equip de govern se li ha exigit una "lamentació pública", i se li ha demanat "responsabilitat".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)